Ángela Aguilar presume sus curvas en traje de baño, pero por este detalle señalaron a Nodal de “querer controlarla”

Ángela Aguilar y Christian Nodal están disfrutando la segunda parte de su luna de miel desde las playas de la Riviera Maya, y es que, fue hace una semana que se trasladaron a aquel paraíso para celebrar el cumpleaños de Pepe Aguilar.

El fin de semana fueron captados dando un paseo por Yucatán, siendo fotografiados por miembros del staff de dos restaurantes y una cantina, siendo esas imágenes el testigo de que su amor se mantiene fuerte a pesar de la polémica que su boda y relación en sí misma, causó en el público.

Tal parece que la pareja se ha vuelto a encontrar con la familia Aguilar, pues fue una fotografía compartida por Aneliz, la hermana de Ángela, la que mostró que se encuentra disfrutando de un paseo en yate junto a ella, y no solo eso, pues aprovechó para presumir la impactante figura de la cantante de ‘Gotitas Saladas’ acabando de una vez por todas con las críticas por supuestamente utilizar rellenos en sus conciertos.

Ángela Aguilar posa en traje de baño y calla rumores de embarazo

Unas semanas antes de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaran, los fans comenzaron a especular que su repentina relación y urgencia por llegar al altar podría esconder una razón detrás, entre ellas un supuesto embarazo, mismo que, a pesar de ser desmentido, ha vuelto a cobrar fuerza en redes sociales, luego de que la joven apareciera en redes sociales con una medalla que fue confundida con ‘La Virgen de la Dulce Espera’.

Tras esta ola de rumores y las críticas no solo por su relación, sino por su aspecto físico, la pareja parece estar decidida a hacer caso omiso a cualquier comentario malintencionado, disfrutando de su amor, compartiendo, a través de sus redes sociales, algunos detalles de su ahora matrimonio, pero esta vez no fueron ellos, sino Aneliz Aguilar, quien calló a los haters, presumiendo la figura de su hermana a través de sus Instagram Stories.

La hermana de Ángela Aguilar calló de una vez por todas a los haters y presumió una foto de ‘ensueño’ de la cantante de 20 años, mientras posaba frente al mar en uno de sus paseos por yate, ahí se puede ver a la cantante usando un traje de baño completo color lila con estampado verde que complementó con un pareo azul rey, mostrando orgullosa sus curvas que tanto han sido cuestionadas.

Ángela Aguilar Instagram: @anagela_aguilar_ (Instagram: @anagela_aguilar_)

Fans tachan de ‘celoso’ a Christian Nodal por look de Ángela Aguilar

Pese a que Ángela Aguilar mostró su figura en traje de baño acabando con los rumores sobre el uso de los ‘rellenos’ y zanjando las especulaciones sobre un posible embarazo, los comentarios de los comentarios de los internautas nos e hicieron esperar, y mientras unos notaron que “seguía ocultando su pancita” hay otros que señalaron a Christian Nodal de ‘celoso’ y es que en un comentario se leyó: “Cuerpazo para que sufran las envidiosas. Ella no enseña más porque su esposo es muy celoso”.

Desde que Nodal sostuvo una relación con Belinda comenzó a rumorarse que el sonorense tenía ciertas actitudes controladoras y es que, según una fuente cercana a la cantante, reveló a la revista TVNotas que el cantante “era muy celoso y ella tenía que pedirle permiso para trabajar”.

Su relación con Cazzu no fue distinta, pues tras su separación y con su regreso a los escenarios, los fans especularon que a la argentina tampoco la dejaba trabajar: “Se me hace que la teoría de que no la dejaba trabajar es real”, comentó un usuario en redes que terminó relacionándose con la declaración de la ‘Nena Trampa’ donde dijo: “A ningún hombre le gustan tanto las personas como yo porque soy muy mía. Creo que soy muy difícil de controlar. Al principio les gusta todo de mí y después ya no”.