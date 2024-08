“Ya se le ve pancita”: nuevo video de Ángela Aguilar ‘delataría’ su supuesto embarazo

Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado en el ojo del huracán desde que anunciaron su romance, tan solo dos semanas después de que el cantante sonorense confirmara su ruptura de la madre de su hija, Cazzu, con quien sostuvo una relación de poco más de dos años, desatando especulaciones sobre una posible infidelidad.

Tras su polémico anuncio, la pareja fue perseguida en los distintos viajes que realizaron juntos, mientras enfrentaban rumores sobre una posible boda que se habría dado en Italia, sin embargo, esto no sucedió hasta el 24 de julio, cuando ambos se dieron el sí en una íntima ceremonia celebrada en una hacienda de Cuernavaca, Morelos, que desató indignación entre los seguidores de los cantantes.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en una de sus fotos de boda (Foto: Instagram @nodal)

Su repentina boda, a muy poco de haber iniciado su relación, provocó que dieran paso nuevos rumores que apuntarían a un embarazo de Ángela Aguilar, siendo esta la razón por la que todo se dio de forma apresurada, sin embargo, las recientes apariciones de la hija de Pepe Aguilar dejarían ver que todo se trataría de especulaciones, al menos hasta un reciente video que desató las alarmas.

El video de Ángela Aguilar que confirmaría su embarazo

Ha sido una larga semana de festejos por el cumpleaños de Pepe Aguilar, quien ha reunido a sus entrañables amigos y a sus hijos, Leonardo, Aneliz y Ángela, para su serie de celebraciones donde ya fue incluido su yerno, Christian Nodal.

Los festejos tuvieron lugar en la Riviera Maya, específicamente en Ixtul, un paradisiaco lugar que cuenta con lujosos espacios y áreas con una casa principal, un rancho y demás amenidades, ahí, la familia se reunió por Pepe Aguilar, donde la música fue la principal atracción.

Fue entonces, que un video de Ángela Aguilar junto a su hermano, Leonardo, se robó la atención, pues, mientras ambos cantaban ‘La Diferencia’ el look de la joven de 20 años se robó las miradas, pues para algunos parecía hacerle lucir un vientre abultando, reviviendo rumores de un posible embarazo.

El look de Ángela Aguilar constó de un vestido perfecto para el caluroso clima de playa, de tela satinada con estampado floral azul cuello halter y un nudo a la altura del abdomen que corrió a cargo de la diseñadora colombiana Silva Tcherassi cuyo valor alcanzaría los mil 390 dólares.

Las reacciones de los fans al video de Ángela Aguilar supuestamente embarazada

El video compartido por Leonardo Aguilar, en sus redes sociales, los fans no solo exaltaron el talento heredado de su familia que ambos poseen, sino que se prestó a para que los fans revivieran los rumores de un posible embarazo de Ángela Aguilar quienes comenzaron a decir que pronto se convertirían en “tíos”:

“La pancita de Ángela”, “Se ve mayorcita por su embarazo”, “Ya se le nota su pancita”, “Aquí sí se nota su pancita”, “Con ese vestido me hace pensar que voy a ser tía”, “No sé si soy yo o no sé pero me quede mirando la panza de angelica y se ve un poquito ‘grandesita’ será que los rumores son ciertos”.