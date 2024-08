¡Lo volvió a hacer! Nodal dedica a Ángela Aguilar la misma canción que a Belinda y Cazzu: así lo descubrieron

Christian Nodal nuevamente fue acusado de repetir los patrones de sus relaciones pasadas, esta vez con Ángela Aguilar, luego de que se viralizara un video en redes sociales de un momento que no se vio durante la celebración de cumpleaños de Pepe Aguilar.

Fue el 7 de agosto cuando Pepe Aguilar cumplió 56 años y lo celebró a lo grande junto a su familia desde la Riviera Maya, donde también se dio cita su nuevo yerno, Christian Nodal, a quien se le vio en complicidad con su suegro, acabando de una vez por todas con los rumores de una supuesta mala relación entre ambos.

En una celebración que se convirtió en bohemia, los miembros de la dinastía Aguilar entonaron diversas canciones, entre ellas ‘Paloma Negra’, ‘La Diferencia’, ‘La Chancla’, entre otros famosos temas, sin embargo, quien captó la atención fue Christian Nodal, de quien no solo se dijo que mandó una posible indirecta a Cazzu, sino que fue señalado de hacer con Ángela, lo mismo que alguna vez hizo con Belinda y la madre de su hija.

Christian Nodal canta a Ángela Aguilar la misma canción que a Belinda y Cazzu

Han pasado tres semanas desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una hacienda de Cuernavaca, Morelos, y su relación sigue dando de qué hablar, pues además de que su romance fue catalogado como una traición a Cazzu, hay quienes aseguran que podría haber otros intereses detrás de toda esta exposición mediática que han vivido ambos artistas.

Esta es la razón por la que los jóvenes cantantes están constantemente bajo la mira del público, esperando algún indicio que pudiera probar que su relación no “va a ningún lado” a pesar de que hay quienes defienden que su romance tenía una historia detrás, por ello, Nodal ha vuelto a ser objeto de críticas en redes sociales, acusándolo de repetir patrones de sus relaciones pasadas con Ángela Aguilar, ¿qué hizo?

Un video compartido en redes sociales por una cuenta de fans de Nodal, lo muestra entonando frente a los miembros de la dinastía Aguilar, uno de sus temas más exitosos y que alguna vez interpretó para Belinda y hace un año a Cazzu, titulado ‘De los Besos que te Di’.

Se me habia pasaron subir este videito del Rey cantando De los Besos que te di en el cumpleaños de su suegro

¿Nodal está haciendo con Ángela Aguilar lo mismo que con Belinda y Cazzu?

¿Christian Nodal está repitiendo la historia con Ángela Aguilar? El cantante nuevamente fue señalado de seguir los mismos patrones en sus relaciones luego de que entonara ‘De los Besos que te Di’ frente a los miembros de la dinastía Aguilar, y es que, dicha canción posee un trasfondo mucho más profundo, pues se trata de un tema que dedicó a dos de sus exnovias.

La primera vez que cantó dicha canción, Nodal la dedicó a Belinda, convirtiéndose en algo así como un himno de su relación, tanto que en shows y hasta en programas de televisión la llegaron a interpretar juntos.

Cuando su relación con Belinda terminó y comenzó con Cazzu, Christian Nodal ocupó el tema para contárselo a la argentina, asegurando estar “arrepentido” de haberla dedicado en el pasado, declarando en un concierto en la Ciudad de México: “Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a liberar las llagas más fuertes que he tenido en esta vida… Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”.