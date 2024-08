¿Le declaró la guerra? Tras polémica indirecta de Nodal, así habría reaccionado Cazzu

Semanas antes de que Christian Nodal y Cazzu anunciaran el final de su relación algunos detalles habrían delatado una posible crisis entre ambos, entre ellos, unas misteriosas publicaciones de la cantante argentina quien desató especulaciones sobre una posible traición cuando dejó un mensaje en el que se leía: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Luego de compartir ese polémico mensaje, usuarios comenzaron a explorar sus redes sociales, ahí, una publicación hecha en abril desató especulaciones, pues posando junto a Inti, Cazzu escribió: “Que me saquen todo menos vos”. Posteriormente, Nodal, desaparece todo rastro de sus publicaciones en redes sociales recordando lo que alguna vez hizo previo a anunciar su ruptura con Belinda.

No fue hasta finales de mayo que la pareja finalmente anunció su separación y lo que terminó escandalizando fue que tan solo dos semanas después Christian Nodal anunciara su relación con Ángela Aguilar y pasando solo un mes de ese polémico momento ambos se casaron en una ceremonia íntima en Cuernavaca, Morelos, revisando los rumores de infidelidad del cantante a ‘La Jefa del Trap’.

¿Christian Nodal lanzó indirecta a Cazzu en el cumpleaños de Pepe Aguilar?

Desde entonces, Nodal se ha dedicado a pasar su luna de miel junto a su ahora esposa, y cumpliendo con las fechas marcadas en su agenda de su tour ‘Pal’ Cora’, pero su reciente aparición en el cumpleaños de su, ahora suegro, Pepe Aguilar, generó diversas opiniones, y es que, hay quienes aseguran que el cantante habría mandado una polémica indirecta a Cazzu durante una canción que entonó con el padre de Ángela.

Fue el 7 de agosto cuando Pepe Aguilar cumplió 56 años, y lo celebró a lo grande desde la Riviera Maya en un exclusivo punto donde se reunió la familia entera para festejar, ahí, junto a sus invitados, gozaron de un momento bohemio donde varios miembros de la dinastía entonaron canciones entre ellos Nodal de quien se dijo, habría aprovechado para lanzar una terrible indirecta a Cazzu y es que cantó el tema ‘La Chancla’ cuyo verso menciona:

“Nomás un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar”.

La drástica medida que Cazzu habría tomado tras separación de Nodal

En medio de los festejos por el cumpleaños de Pepe Aguilar, Cazzu también acaparó la atención luego de que la argentina borrara todo rastro de lo que fue su relación con Christian Nodal y es que, vale recordar que, a pesar de que el sonorense eliminó sus fotos incluyendo las de Inti, al momento en que Cazzu anuncia su retiro de las redes sociales debido a la exposición mediática que sufrió, mantuvo todo intacto.

Pero no fue hasta hace unos días que la argentina, de 30 años, finalmente apareció en redes sociales, no solo por medio de ‘Mesita’ gracias a su nueva colaboración ‘Modo Animal’ sino para terminar de borrar lo que alguna vez fue su relación con Christian Nodal, borrando todas sus fotos excepto dos una, donde anunciaron el nacimiento de Inti, y otra donde se ve a Nodal disfrutar del mar desde una alberca.