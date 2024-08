¿Al estilo Cazzu? Ángela Aguilar aparece con mini vestido gótico y aseguran que “le sentó bien el matrimonio”

Ángela Aguilar volvió a impactar en redes sociales presumiendo sus curvas con un mini vestido por el que se llevó los halagos en su visita por Yucatán junto a Christian Nodal, en lo que parece ser la segunda parte de su luna de miel.

Este viaje por Yucatán se da justo unos días después de que la pareja acudiera al magno festejo de cumpleaños de Pepe Aguilar que se llevó a cabo desde las paradisiacas playas de Cancún, donde amigos y familiares se reunieron en una noche bohemia junto al cantante de ‘Miedo’.

Durante su estancia con ‘Don Pepe’ la pareja fue protagonista de una nueva polémica, esto luego de los temas que ambos cantaron, mientras Nodal interpretó la canción ‘La Chancla’ por el que algunos aseguran que fue una fuerte indirecta para Cazzu, pues, entre sus versos menciona: “Nomás un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar”.

Mientras tanto, Ángela Aguilar revivió rumores de embarazo luego de que apareciera con un holgado vestido que incluía un detalle anudado a la altura de su vientre que daba la impresión de que la joven de 20 años ya presumía su ‘baby bump’ aunque esto pudo tratarse únicamente de un efecto visual, sin embargo, fue otro de sus looks por el que le llovieron halagos en redes sociales ¿al estilo Cazzu?

Ángela Aguilar presume sus curvas con mini vestido negro entallado

Las comparaciones entre Ángela Aguilar y Cazzu no se han hecho esperar, y es que, a pesar de ser dos estilos completamente distintos, en una forma de mostrar apoyo a la argentina, los fans no han perdonado diversos aspectos de los looks que ha presumido la nieta de Flor Silvestre.

Aunque esto ya había cesado, la joven de 20 años volvió a hacer una aparición con un atuendo de aires góticos durante su viaje a Yucatán junto a Christian Nodal donde compartieron con el staff de los restaurantes a los que acudieron, pero fue uno en especial por el que la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ se robó el aliento; sin embargo, hubo quienes lo relacionaron con los sensuales atuendos de Cazzu.

En la imagen se puede ver a Ángela Aguilar junto a Nodal y personal del restaurante al que acudieron, todos con looks completamente negros, el sonorense con una camiseta ‘Prada’ y pantalones negros, mientras que la cantante usó un vestido corto de manga larga con una ligera abertura que se llevó los halagos.

Fans aplauden look de Ángela Aguilar

Con este look, Ángela Aguilar presumió uno de sus conjuntos más sensuales, mientras que continúa evolucionando su estilo, dejando atrás sus outfits vaqueros de jeans y botas, así como los tradicionales, para mostrar una faceta mucho más arriesgado.

La cantante complementó su estilo con un peinado tipo ‘wet’ y un beauty look natural con labios nude y una ligera línea marcada sobre sus ojos.

“Qué bonita se mira Ángela, muy sexy”, “Los vestidos cortos y ropa corta le lucen mucho a ella, se le ve una silueta muy bonita”, “Wow, a Ángela se le está haciendo un cuerpazo”, “Definitivamente el matrimonio les sentó bien a los dos”.