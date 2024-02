¿Igual que Belinda con Nodal? Reviven ‘maltratos’ de Marc Anthony a JLo tras lanzar su tema sobre relación abusiva

Jennifer Lopez desató especulaciones luego de que publicara el video musical para su tema ‘Rebound’, por el que muchos creyeron que se trataba de una tormentosa y abusiva relación por la que la ‘Diva del Bronx’ había atravesado ¿Tiene dedicatoria?

El pasado 16 de febrero, Jennifer Lopez hizo un regreso triunfal a los escenarios con el lanzamiento de su nuevo álbum “This is Me… Now” en el que explora su perspectiva sobre el amor, su proceso de sanación y su estado actual con Ben Affleck.

Jennifer Lopez estrena videoclip para 'Rebound' Youtube: Jennifer Lopez (Youtube: Jennifer Lopez)

Su vuelta a la música no solo le trajo una catarsis sobre su proceso de sanación, luego de haber pasado por diferentes relaciones, también el éxito que ha decidido compartir con sus seguidores con el anuncio de una nueva gira y los cientos de halagos que ha recibido por retomar su faceta como cantante después de una pausa desde ‘A.K.A’ de 2014.

Jennifer Lopez estrena videoclip para ‘Rebound’ y desata especulaciones

Jennifer Lopez estrenó el día de ayer el videoclip para su tema ‘Rebound’ en el que refleja los patrones de una relación abusiva, haciendo alusión al título de su canción, mostrando un bucle tóxico.

El clip está protagonizado por la esposa de Ben Affleck y el bailarín Gilbert Saldívar, mostrando una coreografía dentro de una casa de cristal, lo que refleja una metáfora de entrar a relaciones tóxicas:

“La idea de la casa de cristal era como entrar en estas relaciones tóxicas. Tienes un trauma de tu pasado. Tienes estos patrones que aún no has descubierto. Y te involucras en estas relaciones y te comprometes de manera que nunca pensaste que harías. O permites que las personas te traten de maneras que nunca pensaste que harías”, contó en una entrevista para Variety.

Jennifer Lopez estrena video sobre relaciones abusivas Youtube: Jennifer Lopez (Youtube: Jennifer Lopez)

¿JLo tuvo una relación abusiva con Marc Anthony?

Pero, al ser un álbum que refleja un lado íntimo de las relaciones que vivió Jennifer Lopez, algunos comenzaron a especular si se trataba de una dedicatoria para alguno de sus ex, llegando a la conclusión que pudo tratarse de Marc Anthony, reviviendo las declaraciones que hizo la actriz de 54 años en el pasado sobre su matrimonio con el cantante de ascendencia puertorriqueña.

Jlo reveló el sentimiento que tuvo momentos antes de decidir terminar con su matrimonio con Marc Anthony, contando que había comenzado a sentir ansiedad durante una sesión fotográfica: “No creo que pueda seguir con Marc más tiempo. Lo que la gente no sabía es que mi vida en realidad no eran tan buena. Mi relación se estaba viniendo abajo y estaba aterrorizada. Sentada allí mientras me maquillaban, sentía que se me salía el corazón y que no podía respirar. Me consumía la ansiedad”

Y aunque no aclaran que se tratara de Marc Anthony, la actriz contó en el pasado que vivió abuso en el marco de sus revelaciones sobre su divorcio con el cantante: “Afortunadamente, nunca me dejaron un ojo morado o me rompieron el labio, pero me sentí maltratada de una manera u otra... mentalmente, emocionalmente, verbalmente”.

Es imposible definir una fecha exacta en la que los artistas hayan decidido plasmar sus vivencias; pero fue Shakira quien logró que esto cobrara relevancia luego de que revelara algunos oscuros secretos de su relación con Gerard Piqué y se transformara en distintas tiraderas.