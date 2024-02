“Sí la ama”: Ben Affleck calla a todos los que dicen que no es romántico con JLo con este adorable gesto

Ben Affleck y Jennifer López son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo, que han probado que el amor verdadero triunfa.

Y es que los famosos comenzaron su relación en el 2002 tras trabajar juntos en una película, y aunque terminaron en el 2004, 20 años después se reencontraron y retomaron su relación.

Esta vez se unieron para nunca separarse y hasta llegaron al altar en el 2022, formando una hermosa familia con sus cinco hijos, tres de Ben y dos de Jennifer.

Sin embargo, la polémica los persigue, y constantemente reciben críticas en su relación, asegurando incluso que JLo es tóxica y que Ben no es romántico, y no la quiere.

El romántico gesto que Ben Affleck tuvo con Jennifer López y con el que calló a quienes lo critican

Durante el estreno de la película de Jennifer López, This is me…now, la cantante pasó por la alfombra roja con Ben Affleck y se mostraron románticos y felices, expresando su amor.

Aunque el actor lucía algo serio, ya ha quedado claro que esa es su expresión de siempre, y no quiere decir que la cantante y actriz lo tenga “harto” o “fastidiado”.

De hecho, el actor dejó ver que es el más romántico con ella, con un adorable gesto que se ha viralizado en redes.

En un video se puede apreciar que mientras Jennifer posaba como una diosa sola en la alfombra roja y brillaba con su look, Ben Affleck estaba a un lado grabándola y sonriendo mientras la veía, dejando ver lo enamorado que está y callando a quienes lo critican.

“Si es romántico, que bello”, “ay que adorable lo que hizo”, “para que luego no digan que no es romántico”, “se ve que la ama solo que él es así de serio”, “para que dejen de decir que no la quiere”, “aww como la mira, fue lo más lindo”, “quiero un hombre así para mí”, “bello y la ama de verdad”, fueron algunas de las reacciones.

El hecho que JLo muestre más de su relación en redes y sea más amorosa no quiere decir que él no la ame, al contrario, Ben ha dejado claro que ella es el amor de su vida.