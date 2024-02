¡Conmovió a todos! Bruce Willis ‘reaparece’ en el cumpleaños de su hija: así luce actualmente

A casi dos años de que se hiciera público que Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia que después se terminó por confirmar que se trataba de demencia frontotemporal, el actor hizo una nueva aparición en redes sociales junto a Demi Moore para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas.

La enfermedad que el famoso actor padece, afecta de forma gradual los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando alteraciones del pensamiento, la conducta y algunas veces la capacidad de usar adecuadamente el lenguaje.

Bruce Willis Instagram: @emmahemingwillis (Instagram: @emmahemingwillis)

Esto llevó a que el actor anunciara su retiro de la gran pantalla para pasar el mayor tiempo posible con su familia, quienes no lo han dejado ni un momento, compartiendo parte del proceso que han vivido con su padre y esposo, Bruce Willis, dejando ver algunos de los puntos más complicados, sirviendo como medio para visibilizar la enfermedad.

Al ser una enfermedad degenerativa de la que todavía no se le encuentra una cura, tener imágenes nuevas del actor siempre es motivo de interés para sus fanáticos, quienes esperan ver cómo ha evolucionado Willis, quien no ha dejado de estar en compañía de sus hijas, su ex Demi Moore y su esposa Emma Heming.

También te podría interesar: El conmovedor consejo que Demi Moore le dio a sus hijas y que los cuidadores deben tomar

Bruce Willis reaparece para celebrar el cumpleaños de su hija Tallulah

Este fin de semana, Bruce Willis reapareció en redes sociales, luego de que Demi Moore compartiera un par de fotos donde se ve al actor celebrando junto a su familia el cumpleaños número 30 de su hija Tallulah. A la publicación, la actriz de ‘Ghost’ escribió: “Colmando a nuestra Tallulah con amor hoy en su 30 cumpleaños”.

La imagen muestra a Demi Moore junto a su hija Tallulah y a lado de ella, Bruce Willis, quien utilizó unos pantalones deportivos en color gris, una chamarra del mismo color, debajo con una playera azul, una bufanda y una gorra.

Bruce Willis festeja el cumpleaños 30 de su hija Tallulah. Instagram: @demimoore (Instagram: @demimoore)

Como el actor solo se ve de perfil, no es posible apreciar de forma clara su expresión facial, ni su rostro para tener una idea clara sobre cuál es su estado actual de salud y cómo su enfermedad ha ido evolucionando.

También te podría interesar: Esposa de Bruce Wilis enternece las redes con un emotivo video junto a él

Demi Moore habla sobre la enfermedad de Bruce Willis

Demi Moore acudió al programa ‘SirisXM’ donde habló sobre cómo ha experimentado la enfermedad de quien fuera su esposo: “Cuando dejas de lado quién han sido, quién crees que deberían ser o quiénes te gustaría que fueran, puedes vivir el presente y disfrutar de la alegría y el amor que hay en ellos. Es importante encontrarlos dónde están y no aferrarse a lo que no es, sino a lo que es. Porque hay una gran belleza, dulzura y amor en eso”.

Emma Heming la actual esposa de Bruce Willis, compartió hace poco más de un mes una fotografía junto al actor de ‘Duro de Matar’, donde se ve junto a él y escribe: “16 años con este hombre especial. Mi amor y adoración por él solo crece”.

Además, anunció la llegada de su libro, donde revela cómo ha sido su vida desde que Bruce Willis fue diagnosticado, esperando ser una esperanza para aquellos que enfrentan la misma situación.

También te podría interesar: Bruce Willis inspiró a su hija para nombrar a su bebé: ésta es la tierna historia que comparten