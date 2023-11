Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore: así fue el doloroso encuentro que tuvo con él y la dejó devastada

Bruce Willis y Demi Moore La enfermedad del actor está avanzando a pasos agigantados y ya no reconoce a su ex (@demimoore/Instagram)

La enfermedad de Bruce Willis cada vez empeora y poco a poco el actor está dejando de conocer a sus familiares, entre ellos su ex, la también actriz, Demi Moore.

Y es que se sabe que, aunque se separaron hace años, tienen tres hermosas hijas en común, y los famosos han llevado una relación ejemplar, y se tratan como grandes amigos.

Incluso, Demi y la actual esposa del actor, Emma Heming, han dejado claro que se llevan de maravilla y son como familia, demostrando su madurez y dando gran ejemplo.

Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore y la dejó devastada en su más reciente encuentro

Desde hace unos años se conoció que Bruce Willis padece de una demencia frontotemporal, que hace que deje de ser quien es él, y ya no recuerde muchas cosas.

Su esposa, sus hijas y Demi lo han apoyado en todo momento y han estado a su lado, pero Emma ha confesado que no ha sido nada fácil para ella lidiar con el actor y su enfermedad.

Y ahora se conoció que Demi visitó al actor en su casa recientemente, luego de tener unas vacaciones por Italia, y al verlo quedó devastada, pues él no la reconoció.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto” , dijo una fuente cercana a los actores al medio Closer.

Esto dejó a Demi impactada y conmovida, pues jamás imaginó que llegaría el día que él no la reconocería. Sin embargo, muchos aseguran que es normal, debido a que no la ve todo el tiempo y su enfermedad avanza a pasos agigantados.

La fuente indicó que por ahora el actor reconoce a su esposa Emma y a sus cinco hijas, pero cada vez se pone más agresivo y es más difícil cuidarlo y lidiar con él debido a esta enfermedad neurodegenerativa.

Hace unas semanas un amigo del actor, Glenn Gordon Caron, reveló que Bruce además ya no puede comunicarse verbalmente con nadie, debido a lo avanzada de la enfermedad.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, dijo el creador de la serie Luz de Luna.