El ‘desgarrador video’ de Bruce Willis en Thanksgiving junto a su hija que conmovió a la red

Desde que se dio a conocer que Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal, el actor se ha mantenido lejos del mundo mediático, retirándose de la actuación, esa misma que lo volvió uno de los íconos hollywoodenses más destacados de la época.

Poco a poco se fueron descubriendo más detalles de la enfermedad que padecía el actor e incluso sirvió como una forma de sensibilizar a quienes, hasta ese entonces, la desconocían, convirtiéndose en portavoz su esposa, Emma Heming, quien se ha encargado del cuidado de Bruce Willis junto a sus hijas y su ex Demi Moore.

Bruce Williams junto a su familia Instagram: @emmahemingwillis (Instagram: @emmahemingwillis)

La familia ha compartido diversos momentos con el actor, aunque hace poco se supo que aparentemente el actor ya no podía leer ni hablar, sin embargo, los momentos de lucidez de Willis, alegran el corazón de los fans, quienes, conmovidos, ven como sus hijas disfrutan de algunos momentos con su padre.

Hija de Bruce Willis, comparte un emotivo video del actor

En diversas publicaciones, Rumer y Tallulah Willis, han mostrado algunas fotografías y videos de la convivencia que tienen actualmente con su padre y cuando se convirtió en abuelo. Esta vez, fue su hija Scout LaRue quien conmovió a la red con un clip de tan solo unos segundos junto a su padre.

Tal como lo hicieron sus hermanas, Scout LaRue Willis compartió un conmovedor video que da una nueva actualización del estado de salud de su padre, en él se ve a Bruce Willis usando un gorrito gris y una sudadera del mismo color, posando junto a su hija.

El video compartido el jueves pasado, que parece haber sido parte de la cena de ‘Día de Gracias’ de la familia, se ve a Scout junto al actor, mientras ella le ofrece su mano, y él la sostiene. En la publicación se puede leer ‘My Guy’ (Mi Chico).

¿Qué ha dicho la familia de Bruce Willis sobre su estado de salud?

Hace un par de semanas, la menor de las hijas de Bruce Willis, Tallulah, compartió actualizaciones sobre el estado de salud de su padre en una entrevista con Drew Barrymore.

“Él es el mismo, y en este sentido he aprendido que es lo mejor que se puede pedir”, comentó “Veo amor cuando estoy con él, y es mi padre y él me ama, lo cual es realmente especial”. Esto sucedió un mes después de que se comentara que el actor ya no podía reconocer a Demi Moore y que sus habilidades lingüísticas ya no están a su alcance, pero sigue siendo Bruce.

En mayo pasado, Tallulah compartió en un emotivo escrito para la revista Vogue, donde hablaba sobre como la demencia no había afectado su movilidad, hecho que al paso de los meses ha cambiado significativamente.

“Afortunadamente, la demencia no ha afectado a su movilidad. Todavía sabe quién soy y se ilumina cuando entro en la habitación”.

