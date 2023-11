Hija de Bruce Willis compartió fotos con él, pero un detalle preocupó a los fanáticos

La vida del actor Bruce Willis dio un vuelco de 180° luego de que le diagnosticaron demencia frontotemporal, que le h afectado el proceso de comunicación, especialmente, en del habla, razón por la que se retiró de la actuación para ser cuidado por su familia, aunque “él es el mismo, que es lo mejor que se puede pedir”.

Sus cinco hijas están viviendo el día a día el deterioro de su padre, por eso buscar compartir al máximo cada detalle, cada momento. Este martes 14 de noviembre, Tallulah, la hija menor que tuvo del matrimonio con la actriz Demi Moore, aprovechó las redes sociales para publicar un rato ameno que pasó con Bruce.

“Maldición, estas fotos van a llegar esta noche. Eres todo mi maldito corazón y estoy muy orgullosa de ser tu Tallulah Belle Bruce Willis”, escribió la chica de 29 años, texto que acompañó con cuatro fotos, en las que se observa sentada en un sofá con su papá, ambos muy felices, así como una imagen de su licencia de conducir, una del acto cuando era joven, y la última de ellos dos parados en una calle.

Pese a que la enfermedad de su padre ha acaparado la atención de los internautas y fanáticos, en esta oportunidad no fue así. El protagonismo se lo llevó Tallulah, pues precisamente en la última fotografía se nota delgada, algo que no pasó desapercibido para la audiencia y que los preocupó.

“No me avergüenzo, pero despierta a estas chicas, amigos y familia... Ella necesita ayuda, terapia, y ganar peso serio” y “Ella parece anoréxica. Peligrosamente delgada”, escribió una usuaria, no solo al ver la foto de Tallulah, sino también los datos de la licencia de conducir en el que indica que mide 1,67mt y solo pesaba 47.6 kg. Otros internautas no tardaron en lapidarla por su insensible comentario, ya que la hija de la estrella ha hablado abiertamente de sus trastornos alimenticios.

La hija menor de Demi Moore padece de dismorfia corporal, desde los 13 años, “es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás”, de acuerdo con Mayo Clinic.

En el 2014, ella misma reveló: “Fui diagnosticada con dismorfia corporal por leer esos estúpidos tabloides cuando tenía 13 años y sintiéndome que era fea, todo el tiempo. (...) Creí más en los extraños que en las personas que quería porque pensaba que, por qué la gente que me quería iba a ser honesta”. Ella también padece de anorexia, por lo que llegó a pesar 38 kilos.

Ahora, está concentrada en guardar la mayor cantidad de recuerdos de su padre, tomándose fotografías con él y respaldando en discos duros todos los audios. Aunque también se concreta en su lucha diaria por aceptar su cuerpo y amarlo: “¡Las inseguridades son una basura! ¡Este es un humano tan lindo!, escribió en su Instagram.