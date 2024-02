El conmovedor consejo que Demi Moore le dio a sus hijas y que los cuidadores deben tomar

Demi More Demi More aconseja a los cuidados de pacientes con demencia. (Instagram @demimore)

Ha transcurrido un año y cuatro meses desde que la familia del actor Bruce Willis anunció su retiro de la actuación producto del deterioro de su salud mental. Fue un shock para ellas y para el público conocer que la estrella de Hollywood padecía, en un principio, afasia, pero que el año pasado determinaron que se trata de demencia frontotemporal.

Esta enfermedad engloba un conjunto de enfermedades que afecta a personalidad y la conducta de quien la padece, por lo que influye en la toma de decisiones, la comunicación a través del lenguaje y cómo procesa las emociones. Esta nueva realidad de la familia Willis las unió más, pues su esposa Emma Heming ha fortaleció aún más los lazos con la actriz Demi Moore, quien estuvo casada con Bruce durante 13 y con quien tuvo tres hijas.

En total con cinco hijas las que tienen el amor completo del protagonista de películas: Rumer, Scout, Tallulah, Evelyn y Mabel. Las tres mayores han compartidos emotivas imágenes y momentos con su padre, y en esta oportunidad, fue Demi quien reveló un poderoso consejo que les dio a sus chicas para sobre llevar la enfermedad de Bruce.

“Creo que lo más importante que puedo compartir es simplemente encontrarlos (a los pacientes) en el lugar donde se encuentran. (...) Cuando dejas ir a quienes han sido o quien piensas o, incluso, quién te gustaría que fueran, entonces, realmente puedes permanecer en el presente y absorber la alegría y el amor que está presente para todo lo que ellos son y no para lo que no son”, manifestó la actriz durante la promoción de su nuevo programa “Feud: Capote vs The Swans”.

En una oportunidad, Moore afirmó al show “Good Morning America” que sus tres hijas están haciendo un buen trabajo con su padre: “Creo que, dadas las circunstancias, lo está haciendo muy bien”. En tanto, Emma también se ha pronunciado sobre cómo lidia con este proceso tan doloroso de ver el deterioro general de quien se ama.

Afirmó que siente culpa porque ella puede salir para despejar su mente, algo que otros cuidadores no tienen, sin embargo, acotó a sus seguidores que cuando “escucho otra familia afectada por la demencia frontotemporal, escucho la misma historia de dolor, pérdida e inmensa tristeza de nuestra familia reflejada en la suya”.

Glenn Gordon Caron, su amigo y creador de “Moonlighting”, detalló recientemente cómo vio a Bruce en su última visita: “No siempre soy tan bueno, pero lo intento y hablo con él y su esposa y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores (…) Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. (...) Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido”. Gordon Caron manifestó que Willis lo reconoce entre uno y tres minutos.