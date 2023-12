Bruce Willis inspiró a su hija para nombrar a su bebé: ésta es la tierna historia que comparten

Desde que hace un año se dio a conocer que Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia, las cosas se han complicado respecto a cómo ha avanzado la enfermedad. Fue su ex esposa Demi Moore quien dio una actualización diciendo que un año después había sido diagnosticado con una demencia frontotemporal, la cual provoca alteraciones en el pensamiento y la conducta.

El actor ha estado acompañado de su familia que incluye a su actual esposa Emma y Evelyn Penn y Mabel Ray, las dos hijas que tuvo con ella así como Demi y las hijas que tienen en común Rumer, Scout y Talluah.

Bruce Willis La salud del actor va en declive, según informa su familia (Instagram)

Hace unas semanas, ésta última dio una actualización del estado de salud de Willis pero las cosas cambian drásticamente de un momento a otro. “Tiene una enfermedad cognitiva realmente agresiva, una forma de demencia que es muy rara. Él es el mismo, lo cual creo, en este sentido, he aprendido que es lo mejor que puedes pedir. Veo amor cuando estoy con él. Y es mi papá, y él me ama”, aseveró Tallulah en The Drew Barrymore Show.

Según los informes, la familia Willis está aprovechando al máximo su tiempo con él en medio de su batalla contra la demencia mientras “absorben cada momento” a su lado. Ahora ha trascendido que durante los últimos dos meses, el actor ha tenido “más días malos que buenos” pero no dejan de estar a su lado, al contrario.

Bruce Willis La nieta del actor ha sido uno de sus mayores motores (Instagram)

Rumer Willis comparte cómo su padre inspiró al nombre de su bebé

Rumer, hija mayor del actor ha revelado que este tuvo una influencia especial en el nombre que eligió para su hija de 9 meses. La actriz de Once Upon a Time in Hollywood presentó una sesión de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram y habló sobre ser madre primeriza.

Así reveló junto a una foto con su padre la historia de cómo fue que eligió llamar Louetta Isley Thomas Willis a su bebé. “Su nombre es una mezcla de cosas que amo”, escribió Willis en respuesta a una pregunta sobre el nombre. “Siempre me ha encantado el nombre Lou, así que estaba pensando en eso tanto para niño como para niña, pero cuando descubrimos que era niña se nos ocurrió Louetta. Queríamos darle opciones, y los firmantes favoritos de mi padre y yo somos Lou = Louie Armstrong, Etta = Etta James, Isley – Isley Brothers”.

“Es posible que hayas conocido a Loretta, Rosetta, Annetta, Floretta y muchas más”, continuó. “Hoy en día, este estilo de nombre es muy raro. Demuestra que no es necesario inventar un nombre nuevo para ser único”.