“Nadie sabe cuánto le queda”: el plan de la familia de Bruce Willis para cuidarlo mientras su salud empeora

Hace un año se dio a conocer que Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia, una condición que afecta su capacidad de comunicarse. La enfermedad progresó y fue su ex esposa Demi Moore quien dio una actualización de la salud de su salud, señalando que un año después había sido diagnosticado con una demencia frontotemporal la cual provoca alteraciones en el pensamiento y la conducta.

El actor ha estado acompañado de su familia que incluye a su actual esposa Emma y Evelyn Penn y Mabel Ray, las dos hijas que tuvo con ella así como su ex esposa Demi Moore y las hijas que tienen en común Rummer, Scout y Talluah.

Bruce Willis tiene cinco hijas y todas son muy unidas y grandes amigas

Hace unas semanas, ésta última dio una actualización del estado de salud de Willis pero las cosas cambian drásticamente de un momento a otro. “Tiene una enfermedad cognitiva realmente agresiva, una forma de demencia que es muy rara. Él es el mismo, lo cual creo, en este sentido, he aprendido que es lo mejor que puedes pedir. Veo amor cuando estoy con él. Y es mi papá, y él me ama”, aseveró Tallulah en The Drew Barrymore Show.

Mientras la salud de Bruce Willis empeora, esto hace su familia

Según los informes, la familia Willis está aprovechando al máximo su tiempo con él en medio de su batalla contra la demencia mientras “absorben cada momento” a su lado. Ahora ha trascendido que durante los últimos dos meses, el actor ha tenido “más días malos que buenos” pero no dejan de estar a su lado, al contrario.

Su hija Scout Willis compartió recientemente un emotivo video de Acción de Gracias en Instagram, capturando momentos con él. El clip mostraba al dúo padre-hija tomados de la mano y siendo muy cariñosos. Emma, la esposa de Bruce, también compartió una foto familiar para conmemorar la festividad.

El diagnóstico de Bruce Willis ha “acercado a toda la familia mientras disfrutan cada momento con él”. Desde el diagnóstico, la familia ha brindado un apoyo inquebrantable.

Otra fuente reveló que la familia esencialmente ha creado un acuerdo de vivienda compartida y está “todo ahí todo el tiempo”. “Una vez que Bruce fue diagnosticado, todos se unieron para mantener intacto el recuerdo de la familia y estar allí como un recordatorio constante [de que] lo aman. [Todo] gira en torno a él”, reveló.

También señalaron que “Bruce tiene atención las 24 horas, pero al menos un miembro de la familia está siempre con él”.

Eso sí, aunque la fuente asegura que una vez que Bruce fue diagnosticado y que todos se unieron para mantener intacta la memoria de su familia, “nadie sabe cuánto tiempo le queda”.

Por su parte, su hija Rumer también ha mantenido una relación cercana con él y ajhora que ha debutado como madre, se ha asegurado de que su hija de 8 meses, Louetta, pase tiempo de calidad con él para estrechar lazos.

La fuente le dijo al medio de comunicación que “Rumer quiere asegurarse de que Louetta conozca [a Bruce]. Quiere que él participe activamente en la vida de Louetta. Es un vínculo muy especial”.