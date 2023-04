Reapareció para homenajear a Bruce Willis pero ¿qué ha pasado con “el niño” de Sexto Sentido?

Se ganó el reconocimiento del público por su protagónico en la cinta de suspenso El sexto sentido y aunque destacó en los dramas más taquilleros, conforme creció, Haley Joel Osment dejó de tener grandes proyectos.

Fue hace poco que el llamado “niño de Sexto Sentido” reapareció para rendirle un homenaje a Bruce Willis, quien fue su coprotagonista de la cinta de 1999.

Desde 2022 se dio a conocer que el veterano actor estaba sufriendo un deterioro casuado por una afasia, la cual progresó a una demencia frontotemporal. Su ex esposa Demi Moore, su actual pareja Emma Heming y las hijas que tuvo con ambas han sido su mayor pilar pero aquellos compañeros con los que ha trabajado no lo han abandonado tampoco.

Haley Joel Osment El Sexto Sentido se estrenó en 1999 (Getty Handout /Getty)

Haley ha sido uno de esos compañeros que lo tienen muy presente, después de todo, tuvo el honor de trabajar con la estrella a una corta edad.

“Ha sido difícil encontrar las palabras adecuadas para alguien a quien siempre he admirado, primero en la pantalla grande y luego, por un golpe de suerte, en persona. Es una verdadera leyenda que ha enriquecido todas nuestras vidas con una carrera singular que abarca casi medio siglo. Estoy muy agradecida por lo que pude presenciar de primera mano y por la enorme obra que construyó para que la disfrutemos durante años y los años venideros”. Osment continuó diciendo que “solo quería expresar el respeto y la profunda admiración que tengo por Bruce y su familia a medida que avanzan con el coraje y el buen humor que siempre los ha definido”, se lee en su mensaje.

Bruce Willis El actor fue diagnosticado con demencia (Instagram)

¿Qué ha sido de Haley Joel Osment?

Desde su publicación, muchos curiosos se asomaron a las redes sociales de Haley, redescubriendo el gran talento y carisma que siempre lo ha caracterizado. El actor en realidad no ha estado tan desaparecido como muchos creerían, simplemente dejó de ser “el niño de Sexto Sentido”.

Antes de llegar a la pubertad, Haley Joel Osment obtuvo una nominación al Oscar y consolidó su lugar en la historia de la cultura pop al pronunciar la frase icónica “Veo gente muerta”. Pero como para muchos actores que dejaron su huella en la preadolescencia, el camino hacia la edad adulta fue un poco accidentado para la ex estrella infantil.

Haley Joel Osment A temprana edad participó al lado de Bruce Willis (Getty Handout/Getty)

En 2006, cuando tenía 18 años, resultó herido en un accidente automovilístico en Los Ángeles y luego se declaró culpable de conducir bajo la influencia del alcohol y un delito menor de posesión de drogas.

Ese mismo año, Osment se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar teatro experimental en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. “Me pareció realmente importante hacerlo a esa edad”, dijo. “Solo habrá una oportunidad cuando tengas 18 años y te mudes a una ciudad diferente y estés estudiar actuación con personas de tu misma edad”.

Haley Joel Osment El actor es hermano de otra gran estrella: Emily Osment (Instagram)

Después de graduarse obtuvo papeles en cintas de bajo presupuesto como Sex Ed de 2014 y el thriller de terror Tusk. Durante este timpo, Osment vivió la catapulta a la fama de su hermana menor, Emily Osment, quien destacó en la cinta Spy Kids y la serie Disney Channel. Hannah Montana, junto a Miley Cyrus.

Actualmente Osment sigue actuando y ha recuperado su reputación. Participó regularmente en la serie de ciencia ficción de Hulu Future Man, interpretó a un inversionista tecnológico tonto en Silicon Valley de HBO, actuó junto a Zac Efron en el drama de asesinos en serie Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, y ha sido invitado en programas que incluyen The Expediente X, The Boys, What We Do in the Shadows, The Kominsky Method (con su hermana Emily) y la última temporada del drama legal de Prime Video, Goliath.