¿Por Victoria? El hijo de José Eduardo no llevará el apellido ‘Derbez’ por una poderosa razón

La noche del jueves 25 de enero, José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, anunciaron que se convertirían en padres por primera vez. Esto a través de las redes sociales del hijo de Victoria Ruffo en el que se les veía posando muy felices junto a un ultrasonido

A publicación, José Eduardo le sumó un mensaje que decía: “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo menos con miedo. Te amo”. La modelo hizo lo propio y escribió en su cuenta personal: “Los más felices de contarles que ¡VAMOS A SER PAPÁS! No saben la emoción que nos da esta nueva aventura. Estamos llenos de nervios y miedo, pero también de mucha felicidad. TE AMO”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian que convertirán en papás Instagram: @jose_eduardo92 (Instagram: @jose_eduardo92)

Las reacciones no tardaron en aparecer, y como era de esperarse, su hermano Vadhir y Alessandra Rosaldo no tardaron en sumarse a la dicha de la pareja, dejando un mensaje de felicitación por la llegada de un nuevo integrante a la familia Derbez, pero por una poderosa razón, el nieto del famoso comediante no podría heredar el apellido de la famosa dinastía.

La razón por la que el hijo de José Eduardo no llevaría el apellido Derbez

Si bien, la familia Derbez es una de las más queridas y reconocidas no solo en México, sino a nivel internacional, existe una poderosa razón por la que el hijo de José Eduardo no podría llevar el famoso apellido.

Fue Silvia Derbez, la actriz del Cine de Oro Mexicano, quien heredó su apellido al famoso comediante, por lo que, legalmente, el actor, recibió primero el de su padre, el publicista y empresario, Eugenio González Salas, quedando en segundo término el apellido ‘Derbez’.

Esto sucedía, porque años atrás, las familias solo podían registrar a sus hijos con el apellido paterno al frente, razón por la que el Derbez se diluyó, por lo que, todos los hijos del actor, llevan el apellido González, pese a que siempre utilizan el de su abuela.

Por esta razón, el nieto de Eugenio Derbez, no portaría el famoso apellido, ya que antes de este, José Eduardo legalmente se apellida González, por lo que tendría que ser bajo decisión propia que el hijo del actor decida poner de alguna forma el famoso nombre de su padre.

¿Cómo se apellidan los hijos de Eugenio Derbez?

Legalmente, todos los hijos de Eugenio Derbez se apellidan González, excepto Vadhir quien porta el apellido como nombre a decisión propia. De ahí, los únicos verdaderamente en llevarlo, son el famoso actor y su madre, Silvia, quien iniciara esta dinastía.

Por lo tanto, los nombres de los hijos de Eugenio Derbez, quedarían: Aislinn González Michel, José Eduardo Eugenio González Martínez del Río, Vadhir Alejandro González Torres Prince y Aitana González Sánchez.