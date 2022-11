José Eduardo Derbez da lecciones de madurez al bailar junto a su novia y su ex

José Eduardo Derbez se ha ganado el cariño del público por su gran carisma y sentido del humor que heredó de sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Además, ha demostrado ser un hombre bastante relajado y libre de rencores al aparecer junto a su actual novia y su ex.

El actor mantiene un romance con Paola Dalay desde 2019, luego de cinco años de noviazgo con Bárbara Escalante y son distintas las veces que han mostrado el amor y admiración que mantienen, dejando claro que su relación crece con bases muy sólidas.

Y es que a diferencia de los padres de José Eduardo, quienes no se hablan desde hace varios años, por sus diferencias como pareja, este mantiene una relación armoniosa con sus antiguas novias, al punto de compartir pantalla tanto con la nueva como con la ex.

José Eduardo Derbez presume la relación con su novia y su ex

Si bien José Eduardo heredó los pies izquierdos de su madre para bailar, este no sufre de rencores y a través de su cuenta en TikTok publicó un audiovisual bailando junto a Paola y Bárbara dejando atónitos a sus seguidores.

“Yo solo pensando por qué está la ex y la novia juntas de que me perdí”, “La fiestota que se armó con las ex y la actual”, “Deja tu el baile, si no que en el video tiene a la novia y a las ex novias”, comentaron en el audiovisual donde aparece bailando al ritmo de la canción ‘Titi me preguntó’ de Bad Bunny aunque su coreografía fue bastante cuestionada.

Esta no es la primera vez que el artista aparece junto a su ex pareja y su novia, pues en otro vídeo colgado en redes se puede ver como él intenta darle un beso a Paola pero Bárbara los separa, por lo que su relación ha sido comparada con la de Selena Gómez, Hailey Bieber y Justin Bieber, supuestamente porque tanto como Paola y Bárbara han mantenido una buena relación a pesar de los chismes.