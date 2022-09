“Es raro y duele”: José Eduardo Derbez confesó que le han ocultado el estado de salud de su padre

Eugenio Derbez se encuentra atravesando un delicado estado de salud, luego de conocerse que sufrió un aparatoso accidente, que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente. A través de un comunicado su esposa Alessandra Rosaldo se encargó de informarlo sucedido, sin aportar mayor detalle y su hijo José Eduardo Derbez ha intentado conocer el estado de su padre.

El hijo de Victoria Ruffo ha comentado durante una entrevista en el programa de Adela Micha, ‘La Saga’, que su padre se encuentra mejor de la fractura de hombro, pero son pocos los detalles que tiene al respecto.

“Imagínate darte en la mad... jugando, es porque los 60 no acarician. Lo que le pasó no es top secret, estaba jugando con la mad.. esa... Si te soy sincero, no sé si estaba en una de esas cosas o estaba en algo más abierto”, dijo.

José Eduardo Derbez confiesa que su familia maneja un misterio

Ante el hermetismo que ha mantenido la familia Derbez, comentó que ha sido el mismo misterio que han tenido con él.

“Según yo, se rompió el brazo en muchísimas partes... Te juro que son bien misteriosos todos, Vadhir, Aislinn, Ale, bueno, hasta la niña, o no me quieren compartir a mí los secretos de la familia, así son. Así como son misteriosos con los demás, también son conmigo, es parejo. Como que le da este toque así interesante a las cosas”, contó.

Asimismo, mencionó que logró hablar con su padre el día de su cumpleaños número 60 y lo escuchó “bajoneado” porque aún se encontraba hospitalizado y tuvo que cancelar muchos compromisos.

José Eduardo se mostró indignado luego de preguntar sobre su padre y lo enviaran a preguntarle a alguien más.

“Lo primero que mandaron fue a mi papá en el hospital, pero eso fue recién cuando se cayó, y les puse ‘¿qué paso?’ y nadie me contestó, les puse: ‘¿qué pasó, qué tiene mi papá?’, y no me acuerdo quién puso ‘pregúntale a no sé quién’, y yo ‘oigan, les estoy preguntando’”, añadió.

Al no contar con detalles de lo sucedido, pues solo había visto el comunicado tenía miedo de ser consultado y no saber que decir.

“Cuando me pregunten no me van a creer cuando les diga que no sé, porque es raro, y duele”, añadió.

Sobre lo poco que conoce del proceso del comediante es que seguirá en recuperación, para luego iniciar con las terapias de rehabilitación.

“Tiene mucho dolor, entonces lo tienen con pastillas que lo mantienen dormido”, sentenció.