José Eduardo Derbez revela que Victoria Ruffo lo ha chantajeado usando uno de sus “talentos”

José Eduardo Derbez se ha caracterizado por ser uno de los hijos de Eugenio Derbez más carismáticos y sin temor a revelar las intimidades familiares con humor. Si algo ha fascinado es la complicidad que el actor tiene con su madre, Victoria Ruffo. Eso sí, algunas veces la pone en apuros.

Recientemente José Eduardo no tuvo reparo en revelar al programa “Miembros al aire” que la actriz lo ha chantajeado usando sus dotes para la actuación.

Es bien sabido que Victoria Ruffo se ganó el título de “la reina del drama” por las escenas dramáticas que hace y su talento para llorar, lo que al parecer ha aplicado para que su hijo haga lo que le pida.

“Yo sí la he hecho llorar, pero cuando la hago llorar porque sé que sí me la mam… o porque me quiere convencer de algo, la volteo a ver y es: ‘Híjole’. Me acerco y le digo: ‘Te estás pasando’. Entonces cuando la cacho siempre le hace (se limpia las lágrimas) y dice: ‘Bueno, ¿entonces si o no?’”. contó José Eduardo y añadió una anécdota de cuando la actriz lloró viendo una de sus escenas de telenovela.

“¿Sabes qué me pasó una vez? Hace un ching… de años, no me acuerdo en que telenovela era, pero yo llegue de la escuela y entro a su cuarto para decirle que ya llegué, la saludo y ella estaba viendo una novela de ella y sale una escena en donde está llorando y ella viéndose estaba llorando. Y yo le digo: ‘No puede ser que estés llorando viendo la escena de tu novela. Lloras allá y lloras acá’”.

Pero algo inesperado que contó fue que el humor negro que lo caracteriza no lo heredó de Eugenio Derbez sino de Victoria, quien es muy “alburera”.

“Mi mamá tiene un humor muy negro y es impactante ver a mi mamá aventándose un albur o un humor negro. Te saca de onda porque es: ‘Ay we… ¿Si lo dijo o no?’”.

La actriz es reconocida por telenovelas como La madrastra (2005) Abrázame muy fuerte (2000-2001), Simplemente María (1989-1990) y Corona de lágrimas (2012-2013) pero ahora es cuando se ha acercado a las nuevas generaciones, ganándose su admiración y cariño.

Entre sus bailes y ocurrencias también ha demostrado la gran complicidad que tiene con su hijo José Eduardo Derbez, algo que ha hecho que muchas mamás la admiren.

Victoria siempre ha sido una madre cariñosa, muy entregada a sus hijos.

Sin importar los problemas que haya tenido con Eugenio Derbez, padre de José Eduardo, ella siempre ha dejado claro que su prioridad es su hijo.

La actriz siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, aferrada a sus convicciones por lo que siempre deja callados de forma simpática, tajante y muy elegante a quienes la critican.

Ella siempre ha contado con la compañía de José Eduardo pero también de los gemelos Anuar y Victoria, fruto de su relación con Omar Fayad.