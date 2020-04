Así fue como Victoria Ruffo crió a su hijo como madre soltera

El reality 'De Viaje con los Derbez' puso sobre el mapa a José Eduardo, tercer hijo de Eugenio Derbez pues mostró un lado que muchos no conocían. Al mismo tiempo, volvió a sacar el tema de la mala relación entre el comediante y la actriz Victoria Ruffo.

Una de las situaciones que marcó la vida de José Eduardo fue el distanciamiento entre sus padres, quienes a la fecha mantienen una especie de "guerra mediática". Siempre se especuló que la actriz no quería que su hijo conviviera con Eugenio, poniéndola a ella como madre soltera y a él como un padre ausente.

En una ocasión, Luis Gatica, ex novio de Victoria, reveló que Derbez no estuvo presente en el nacimiento de José Eduardo porque este "la había abandonado".

Según contó al programa Confesiones del canal Tlnovelas, como buen amigo fue a visitar a la actriz al hospital y fue ahí donde se enteró de la situación.

"Se me echa a llorar y me dijo: 'No estuvo nada bonito y me quedé sola'. Le dije: 'Tú eres un mujerón y vas a salir de esto, no sola porque ahí está el clan (de las Ruffo) y aquí estoy yo para lo que necesites y si yo te puedo ayudar, yo te ayudo”.