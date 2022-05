Victoria Ruffo baila en Tiktok con su hijo y muestra la gran complicidad que tienen

Victoria Ruffo podrá ser “la reina del drama” en las telenovelas pero en los últimos meses ha mostrado su lado más divertido en redes sociales. Y es que con su incursión a TikTok, ella ha conquistado a todos con sus bailes.

La actriz es reconocida por telenovelas como La madrastra (2005) Abrázame muy fuerte (2000-2001), Simplemente María (1989-1990) y Corona de lágrimas (2012-2013) pero ahora es cuando se ha acercado a las nuevas generaciones, ganándose su admiración y cariño.

Entre sus bailes y ocurrencias también ha demostrado la gran complicidad que tiene con su hijo José Eduardo Derbez, algo que ha hecho que muchas mamás la admiren.

Victoria Ruffo y otras famosas que prueban que no necesitas ser adolescente para triunfar en redes sociales

@jose_eduardo_derbez Si bailan mejor que nosotros, les regalamos un GalaxyS22Instrucciones en el primer comentario: ♬ sonido original - José Eduardo

Recientemente José Eduardo compartió un video en el que aparecen bailando e invitando a sus seguidores a unirse al reto para ganar un gran premio. En los comentarios se puede leer a los fans fascinados con esa relación que tienen, además de que felicitan a Victoria por haber criado con buenos valores a su hijo.

“Me identificó con ustedes, asi me veo con mi hija”. Victoria me da ternura en todos los videos”. “Me encanta verlos juntos”. “Tal para cual son idénticos, en todo, se les quiere y admira”. “Los felicito. me alegran el día y mi admiración para Victoria”, expresaron los fans.

Así fue como Victoria Ruffo crió a su hijo como madre soltera

Victoria siempre ha sido una madre cariñosa, muy entregada a sus hijos.

Ella siempre ha contado con la compañía de José Eduardo pero también de los gemelos Anuar y Victoria, fruto de su relación con Omar Fayad.

La actriz siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, aferrada a sus convicciones por lo que siempre deja callados de forma simpática, tajante y muy elegante a quienes la critican.

Sin importar los problemas que haya tenido con Eugenio Derbez, padre de José Eduardo, ella siempre ha dejado claro que su prioridad es su hijo.

La “guerra” entre ambos comenzó cuando ella lo acusó de engañarla con una supuesta boda falsa que él organizó con sus amigos comediantes. Además, le exigía una pensión alimenticia para su hijo, la cual, asegura, jamás recibió.

Esto hizo que José Eduardo tuviera una relación «distante» con su padre y a crecer como «hijo único», sin sus hermanos Aislinn y Vadhir, quienes sí convivieron entre sí.

Las lecciones de Victoria Ruffo para enfrentar la vida con elegancia

En 2021, el joven expresó en un episodio del podcast en La Magia de Caos, de Aislinn Derbez que su madre es una de sus mayores fortalezas.

El actor sorprendió con su respuesta luego de que su hemana le preguntara a qué o quién se aferra cuando tiene alguna dificultad.

“Siempre me agarro de mí, siempre he entendido que me tengo a mí, y siempre me voy a tener a mí, y si no me recargo en mí, nadie más va a estar ahí, no puedo yo depender de nadie más”, respondió el actor y agregó: “Una de las grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy cabr*n abajo”.

En aquel momento, José Eduardo también reveló que aunque ahora no se ven tanto como quisieran, abrazar a su madre lo levanta cuando la está pasando mal.

“En el momento que yo puedo llegar a estar débil en mi vida, yo la veo 5 minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para salir adelante, para seguir echándole ganas y para seguir con todo (...) Con 5 minutos que tenga abrazándola ya la armé, eso es algo que me ha ayudado muchísimo”, confesó. Estas palabras conmovieron mucho a Aislinn: “Eso está súper bonito”, afirmó.