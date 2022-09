Así es la excéntrica casa de José Eduardo Derbez: tiene desde una cama sexual hasta un ataúd

Si alguien conoce de excentricidades ese es José Eduardo Derbez, hijo del famoso actor Eugenio Derbez y que ha seguido su propio camino, lo que lo ha llevado a independizarse hace años y poseer su lujosa casa en la Ciudad de México.

El también artista es el único de los hijos del comediante que todavía vive en su país natal, donde ha desarollado una exitosa carrera que incluye apariciones en telenovelas, ser conductor de shows y hasta debutar en el cine.

Así es la lujosa y excéntrica casa de José Eduardo Derbez

El primogénito de Victoria Ruffo le abrió las puertas de su hogar a Isabel Fernández dentro de su dinámica Cuando nadie me ve, en la que recorrieron todos los espacios de este recinto donde pasa la mayor parte del tiempo.

Entre los curiosos espacios que se pudieron ver, destaca un “cuarto lleno de juegos para jugar en la peda” y un cómodo sillón de masajes.

José Eduardo Derbez El famoso mostró su silla de masajes.- Captura de pantalla YouTube

“Me salgo de bañar, llego de trabajar cansadísimo, me acuesto y me aviento toda la noche sin bronca”, confesó el mexicano de 30 años a las cámaras.

José Eduardo Derbez El artista también mostró su cama sexual.- Captura de pantalla Youtube

En el mismo paseo por todos los rincones, también llamó la atención una cama sexual, la cual aseveró que todavía no ha podido estrenar. “La persona llega por atrás, obviamente empiezas el coqueteo y madres, latigazo. Entonces ya te relajas y el otro hace lo suyo”, explicó, conforme con Milenio.

Sin embargo, lo que se ganó el primer puesto entre todas las curiosidades fue un ataúd en donde se acuesta y hasta tiene una mesa de póker con su propio rostro.

José Eduardo Derbez El actor tiene un ataúd en su casa.- Captura de pantalla YouTube

“La almohada es porque un día me quedé a dormir ahí y quería dormir más cómodo, fue una experiencia divertida, sudé muchísimo. Yo lo mandé a hacer a mi medida porque me dio cosa que fuera usado. La gente que se llega a quedar aquí es gente que ya me conoce y sabe que estoy loco”, bromeó José Eduardo Derbez.