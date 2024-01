¿Lo balconeó? Hija de Sergio Mayer desata rumores de separación y él reacciona

Sergio Mayer se ha vuelto a colocar en el ojo del huracán luego de que el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ revelara que ha incursionado en la famosa plataforma para adultos OnlyFans, en la que detalló que su cuenta ya se encuentra activa y las personas encontrarán ‘contenido explícito’.

El actor habría revelado a los medios de comunicación que la razón que lo impulsó a abrir su cuenta dedicada al contenido para adultos era para poder costear los gastos de la escuela de sus hijas:

“Mis hijas no saben, al principio me dijeron que cómo se me ocurría hacerlo y les dije: ‘mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas. No tengo problema ni empacho en decirlo’”.

Sergio Mayer Sergio Mayer incursiona en OnlyFans, pero lo llaman viejo. (Instagram @sergiomayerb @issabelacamil)

¿Qué encontrarás y cuánto cuesta suscribirse al OnlyFans de Sergio Mayer?

Sergio Mayer adelantó que el contenido que publicará en la famosa plataforma podrían ser fotografías de sus pies, pues ha encontrado que a los fanáticos les gustan.

“Hay personas que se les hace muy sensual los pies o que les gusta tu espalda, son fetiches y no tiene nada de malo, hay gente que paga por ver tus pies. Mis hijas no saben, no vivieron lo de ‘Sólo para mujeres’, es otra generación e igual al principio mis hijas me dijeron que cómo se me ocurría hacerlo y les dije: ‘mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas. No tengo problema ni empacho en decirlo”.

A su vez, el actor, de 57 años, reveló que no tiene reparo en mostrarse al natural, pero que no se retratará de una forma vulgar, sino más bien cuidadosa:

Por otro lado, suscribirse al contenido de OnlyFans de Sergio Mayer tiene un costo de 20 dólares mensuales.

Sergio y Antonia Mayer. La hija del actor también quedó apenada con la insólita respuesta que le dio su padre. (Instagram @sergiomaryerb @mayer.antonia)

¿Sergio Mayer e Issabela Camil están separados?

Tal parece que esta noticia no le hizo mucha gracia a Issabela Camil, y es que a raíz de esto, Sergio Mayer confesó que llevaba un tiempo fuera de su casa debido al enojo de su esposa y esto terminó de refrendarlo su hija, quien en una transmisión le hizo la pregunta que acentuó el rumor.

Fue su hija Antonia Mayer Camil quien habría ‘balconeado’ a su padre cuando, en una transmisión en vivo, la joven de 17 años le dejó un mensaje a Sergio Mayer en el que se leía: “Hola papá ¿cuándo vas a regresar a la casa?”, a lo que él respondió: “Mija, aguántame, aguántame, dame unos días más para que se calme tu mamá porque está insoportable, te prometo que cuando se calme regreso”.