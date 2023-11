Poncho de Nigris revela que el ‘Team Infierno’ se está separando

El reality show ‘La Casa de los Famosos’ logró establecer varios récords de audiencia en Televisa, y gran parte de su éxito se debe al ‘Team Infierno’, un grupo formado por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Apio Quijano. Estos participantes, con sus ocurrencias, alegraron las transmisiones en vivo del programa.

Le puede interesar: Apio Quijano confirma que sí habrá un programa del team infierno

Este equipo tuvo un éxito tan destacado que se anunciaron dos producciones adicionales para la plataforma ViX después de su paso por el reality show. Una de ellas estuvo dedicada a Wendy Guevara, quien fue la ganadora del programa, y la otra se tituló ‘La Guarida del Infierno’, en la que participaron los demás concursantes.

¿Qué dijo Poncho de Nigris?

Sin embargo, recientemente se han manifestado algunas diferencias entre los finalistas del reality show, según lo revelado por Poncho de Nigris en sus historias de Instagram. El conductor regiomontano señaló que el ‘Team Infierno’ ya no se encuentra tan unido como solía ser. De hecho, días antes de comenzar las grabaciones de ‘La Guarida del Infierno’, se produjeron desacuerdos entre los miembros, llegando al punto de que algunos ni siquiera responden los mensajes en sus grupos de WhatsApp.

“Comienza ‘La Guarida del Infierno’, ya vamos a comenzar a grabar y ya hay diferencias en el grupo, ahí van a salir chispas. Bien raro, en vez de estar unidos hay diferencias, tenemos un chat y hay algunos que ya ni contestan. Se dividió el p*do, normal…”

Es importante destacar que el participante del reality show no mencionó la identidad de los ex compañeros que no responden a sus mensajes en WhatsApp. No obstante, enfatizó que el grupo ya muestra signos de división, a pesar de que en algunas ocasiones continúan compartiendo escenarios.

Emilio y Sergio Mayer responden a Poncho de Nigris

A través de un En vivo realizado por TikTok, Sergio Mayer y Emilio Osorio hablaron sobre lo comentado por Poncho de Nigris, en donde el ex integrante de Garibaldi afirmó que no estaba enterado lo que su compañero dijo.

“No sé qué haya dicho Poncho, pero están duro y duro que estamos divididos, que alguien está mam*n, o no sé qué cosa, porque dicen que el chat en el que nos escribimos, digo que todos los días nos escribimos... no dejan de decir que Poncho dijo que estamos divididos y que alguien está de mamón y que estamos peleados y digo, ¿de qué hablan?”, señaló Sergio.

Por su parte, Emilio Osorio comentó que él tampoco sabía lo que Poncho dijo. “Es el mismo chisme, yo de Poncho no había sabido nada, no me habían comentado nada... creo que Apio y Nicola dijeron en Pinky Promise que yo era el que menos hablaba en el grupo, pero eso era real, ni tampoco me atacaron mucho”.