“Era otra persona”: Wendy Guevara expone a Sergio Mayer tras querer obligarla a ser su mánager

Wendy Guevara se ha convertido en una de las más comentadas en los últimos meses luego de su paso por La Casa de los Famosos donde se convirtió en la gran ganadora. Con su carisma e irreverencia se ha ganado el corazón de muchos y ha logrado escalar dentro del mundo del espectáculo, al ser de las más buscadas del momento.

La famosa no para de ser la más solicitada en eventos, campañas de marcas y entrevistas, por lo que la fama le llegó de golpe y ha tenido hasta que rechazar algunos como fue la propuesta de una telenovela dirigida por Juan Osorio, pues ella prefirió formarse primero en la actuación.

Si bien la integrante de ‘Las Pérdidas’ logró llevarse muy bien con su grupo el ‘Team Infierno’ ahora ha develado un detalle que pocos conocían sobre Sergio Mayer, logrando dejar a más de uno sorprendido.

Esto dijo Wendy Guevara sobre Sergio Mayer

Durante entrevista con Adela Micha para ‘La Saga’, Wendy Guevara reveló sin tapujos que Sergio Mayer mostró su verdadera cara al salir de ‘La Casa de los Famosos’ luego que sin ella pedírselo, se autonombrara su manager en Televisa.

“No le firmé nada. Poncho (De Nigris) me dijo que no le fuera a firmar nada”, contó.

Según menciona la influencer, Mayer se tomó el tiempo de acudir con los ejecutivos de la televisora para hablar en su nombre, asegurando que ella quería ser manejada por él, situación que era totalmente falsa.

“Cuando llegamos a un programa al día siguiente de la final de La Casa, él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas…”, agregó.

El ex diputado asumió las funciones de mánager de Guevara en las oficinas de la empresa, por lo que ella era enviada con él cada vez que se presentaba en Televisa. De igual manera menciona, como la regañó por la manera en la que llegó vestida un día.

“Yo nunca lo había visto así. A mí se me desabrochó un botón, se me rompió. Entonces yo llego, entro a su oficina y me dice: ‘No manches, ve como vienes. Fíjate para la otra vez como vienes’, o sea, yo lo vi como otra persona y le dije: ‘Que pedo, se me acaba de desabrochar’”, expuso.

De igual manera, el ex Garibaldi le pidió que se olvidara de su mánager, pues sería él quien guiaría sus compromisos, situación que no fue del agrado de Wendy.

“Él estaba hablando en su teléfono y me dijo: ‘De una vez te digo dile a tu mánager que no tiene nada que ver él, ya todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es todo lo que te voy a decir”, sostuvo.

Al parecer, esto no fue todo pues incluso Sergio intentó con gran insistencia que ella firmara algunos papeles, lo cual ella negó y decidió continuar con Joe Echeverría, quien se ha encargado de manejar su carrera.

“Le dije a uno de los ejecutivos: ‘A ver, es que nos hacemos muchas bolas, yo tengo a mi mánager, con él trabajo más cómoda, más tranquila’ y bueno, me quitaron a Sergio. Pero desde ese día ya no hemos hablado en el grupo”, finalizó.

Desde entonces la relación entre ambos al parecer ha mermado, pese a que continúan en el grupo de Whastapp del ‘Team Infierno’.