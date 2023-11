“Narcisista y prepotente”: Sergio Mayer se llevó el odio de las redes al hablar de “Garibaldi”

La tensión se apoderó de la entrevista que Matilde Obregón le hizo al actor Sergio Mayer esta semana al preguntar sobre Garibaldi y sus excompañeros, al punto de que la misma comunicadora le aseveró que él no estaba allí para mandarla. Mayer sacó a relucir sus verdades sobre lo que paso con el grupo musical, pero la forma en la que se expresó indignó a la audiencia, que no lo “perdonaron”.

Charly López, integrante de la agrupación aseveró en septiembre que Mayer, presuntamente, intimidó al grupo GB5 si se atrevía a ofrecer un concierto usando el nombre de Garibaldi, pues según él, el nombre le pertenece a Televisa. Además, el pleito judicial también incluía a la Arena, por ofrecer el show.

Por supuesto, Matilde aprovechó que tenía de invitado a Sergio para hablar del tema. Él afirmó que se siente “triste y decepcionado por algunas declaraciones desafortunadas de Charly y Víctor, porque me conocen y saben el cariño que yo le tenía al grupo, saben cuántas veces hice los reencuentros, cuántas veces me fallaron mucho de ellos por diferentes causas, por el alcohol, me fallaron por temas de soberbia, inseguridades y que invertí mucho tiempo, dinero y esfuerzo para sacar adelante al grupo”.

Además, aseguró que siempre dio la cara por ellos, “ayudándolos en los momentos que me solicitaban porque mi relación con ellos va mucho más allá de un grupo, porque fuimos hermanos por mucho tiempo. Cuando salí de ‘La casa (de los famosos), ya tenía todo organizado, algo pasó. Dicen que los traté de cerrar las puertas, yo no intenté cerrar nada”.

Mayer justificó sus acciones afirmando que se comunicó con Bobo Producciones y a la Arena porque Televisa se lo pidió, ya que él es el único que está autorizado para la explotación del nombre Garibaldi: “A través de Televisa se les mandó una carta a Bobo producciones para decirle que, por obvias razones, no pueden anunciar a Garibaldi, porque el nombre de Garibaldi no lo pueden usar, y eso no era cerrarle las puertas y ellos lo tomaron de manera negativa”.

Matilde lo encaró al decirle que todos sus excompañeros de grupo manejan una misma versión y que no todos pueden estar equivocados y él ser el único que tiene la razón. Esto enfureció a Mayer y aseveró que tiene cómo demostrar que dice la verdad.

También aseveró que no le hace falta estar en un escenario porque cuando lo desee, lo hace: “Si yo quiero estar encima de un escenario me invento un show... lo que se me antoje contrario a otros, quienes depende de eso, yo no. Soy Sergio Mayer tengo un nombre como actor, estoy haciendo nombre como político”.

Contó las veces que ayudó a sus compañeros, aunque destacó que “gracias a Dios nunca he necesitado que me extiendan la mano. Yo si tengo un problema no buscaría uno de ellos, de mis excompañeros, gracias a Dios no he necesitado o pedir favores”.

Estas palabras retumbaron la audiencia, que se manifestó en la caja de comentarios del podcast disponible en Youtube: “Si quiere uno saber el significado de la palabra narcisista. Hay que oír a este señor. Sangre pesada” y “Obregón usted es muy respetuosa y con clase como para entrevistar a este individuo prepotente que la quiere controlar, qué bueno que usted le puso un alto”.

Y es que cuando ella le quiso preguntar, nuevamente, sobre el grupo él le dijo: “Ya le dedicaste mucho a Garibaldi, tantos temas que hay...ya le dedicamos mucho tiempo”, pero ella no se dejó y lo puso en su lugar: “¡Míralo, ya me vas a mandar a mí. A mí no me mandas, espérate!.