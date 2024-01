¿Está en lo correcto? La poderosa razón de Ingrid Coronado para no presentar a su nuevo novio a sus hijos

En septiembre del año pasado, Ingrid Coronado sorprendió a todos cuando, con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer que se encontraba felizmente enamorada, evidenciándolo con una fotografía en la playa donde se pueden ver los pies de quien habría capturado la imagen.

A este posteo, la famosa conductora de televisión le añadió una frase que expresaba lo enamorada que estaba: “El mar y tú me dan la misma calma”, una corta, pero poderosa frase de Edisson Cajilima Márquez, lo que pareció una contundente declaración de amor.

ingrid-coronado-1.jpg

Sin embargo, Ingrid Coronado, en una declaración reciente, reveló que entre sus planes no está el que sus hijos conozcan pronto a su nuevo novio, dejando una poderosa reflexión acerca de este tema y es que, tal parece que la conductora, busca que su relación vaya paso a paso y con calma.

Y aunque la actriz de 49 años ha decidido mantener en el anonimato, quién es su novio, sí reveló que es muy probable que las personas puedan identificarlo: “Sí, hay alguien en mi corazón... No (trabaja en el medio), gracias a Dios, no. No es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan”. Confesó en julio, tan solo un par de meses antes de que confirmara su nueva relación.

¿Por qué Ingrid Coronado no quiere presentar a su novio con sus hijos?

Recientemente, la presentadora originaria de Ciudad de México, ofreció una entrevista al programa ‘Sale el Sol’ donde reveló las razones por las que todavía no presenta a su nuevo novio a sus hijos Emiliano (26), fruto de su relación con Charly López y Luciano (16) y Paolo (13), a quienes habría tenido durante su relación con Fernando del Solar.

Su respuesta dejó una poderosa reflexión y puede ayudar como un consejo para aquellas personas que aún no saben si dar el siguiente paso presentando a sus parejas con sus hijos.

“No lo conocen, en algún momento yo creo que sí, pero por el momento creo que es importante que, por un lado, yo afiance mi relación de pareja y, por otro lado, sí creo que para los niños es importante que cuando conozcan a la pareja de su mamá o de su papá, sea ahora sí ya con quien te vas a quedar, pues si no toda la vida, por lo menos sí muchos años, y creo que todavía no es un buen momento para hacerlo[…] Sí creo que no es lo mismo ser pareja, que ser familia”. Reveló a ‘Sale el Sol’.

Ingrid Coronado, su papá y sus hijos. Ingrid Coronado, su papá y sus hijos. / Foto: Instagram.

A su vez, reveló que esperaba dar a sus hijos más pequeños la mayor transparencia posible y no confundirlos, buscando que el lugar que tiene Fernando del Solar en la vida de ellos, no cambie:

“Yo siempre he sido de la idea de que cada persona tiene su lugar y para empezar mis hijos tienen un papá, aunque uno de ellos ya no esté en esta tierra, en este plano. Tienen un papá, para mí no sería agradable que le digan papá a mi pareja, mi pareja será la pareja de su mamá y será su amigo… a mí no me gustaría confundir a mis hijos…”.

¿Ingrid Coronado se volvería a casar?

Días previos a esta revelación, Ingrid Coronado confesó a ‘Ventaneando’ que se encuentra feliz con su nueva pareja, quien después de tantos años de estar en soltería, encontró a alguien que la llena de energía positiva.

“Fueron varios años de soltería, siempre el estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso, pues es algo que te llena de energía positiva y energía linda…”.

Pero cuando fue abordada acerca de si volvería casarse, la conductora fue tajante con su respuesta: “Si Sophia Lorens se casó seis veces, ¿por qué yo no? Lo que sí tengo muy claro es que no me gustaría vivir con mi pareja mientras mis hijos vivan conmigo. Mi vida como está actualmente con mis hijos y mi perro, somos muy felices, funcionamos increíblemente bien, la pasamos increíblemente bien y no me gustaría cambiarlo, así es como me gusta. No sé qué es lo que vaya a suceder en un futuro cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos tengan una vida, cuando ya no vivan conmigo, a lo mejor ahí sí podría ser un buen especio para hacer vida en pareja, en la misma casa o no, a lo mejor el sistema en su casa de él y yo en la mía nos sigue gustando […]”.