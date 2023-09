¡Romance a la vista! Ingrid Coronado posó con un sexy bikini frente a un ‘misterioso’ hombre

Hace unos meses, Ingrid Coronado reveló que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, aunque para ese entonces, no revelaba aún de quién se trataba, sin embargo, fue una de sus últimas fotografías la que reavivó el rumor.

Con un sexy traje de baño, la ex conductora de ‘Venga la Alegría’ disfrutó de la calma del mar, luego de que estuviera en el ojo del huracán junto a la viuda de Fernando del Solar, por la disputa del departamento que ambos compraron en Cuernavaca, enviando una orden de desalojo, Anna Ferro.

Ingrid Coronado Instagram: @ingridcoronadomx (Instagram: @ingridcoronadomx)

Desde entonces, aunque ha sido duramente juzgada por algunos, ella ha mantenido su postura, luchando por una propiedad que es para sus hijos, Luciano y Paolo, quienes quedaron fuera del testamento de Fernando del Solar y por quienes ha estado luchando de forma incansable, Ingrid Coronado.

Pese a los diversos señalamientos, la conductora, de 49 años, se ve de lo más feliz y dichosa, frente a quien podría ser su nuevo novio, disfrutando de las olas del mar, alejada del ajetreo y las controversias.

Ingrid Coronado ¿Quién es el misterioso hombre de las fotografías?

Ingrid Coronado compartió una serie de tres fotografías donde lucía un impactante bikini negro en el que mostraba sus curvas y esa cinturita de avispa que tanto se ha esforzado por mantener, viéndose verdaderamente espectacular.

En dos de las fotografías se le puede ver en distintas poses, una de espaldas y otra sonriendo directamente a su fotógrafo, así es ¡su fotógrafo! y es que, se puede apreciar que fue un hombre quien capturó el momento, por los pies que se ven en las imágenes.

La última ‘postal’, incluía un poema de Edisson, Cajilima Márquez, que dice: “El mar y tú me dan la misma calma”, esto fue lo mismo que escribió en la descripción de su post en Instagram que, por cierto, desató un sin fin de reacciones.

Ingrid Coronado posa con sexy bikini frente a 'misterioso' hombre Instagram: @ingridcoronadomx (Instagram: @ingridcoronadomx)

Además, subió una historia de Instagram, donde seguía compartiendo su dicha, junto a sus seguidores, en la que se leía: “Lo que es para ti te encuentra”, agradeciendo por las cosas buenas que le han llegado los últimos meses.

¿Qué dijo anteriormente Ingrid Coronado sobre su ‘nuevo novio’?

Fue a finales de julio, cuando finalmente la conductora habló a los medios sobre su nuevo novio durante la presentación del libro ‘Pregúntale al Oráculo’ mismo que escribió junto a Tamara Vargas, revelando que, aunque no forma parte del medio artístico, es posible que sea identificado.

“Sí, hay alguien en mi corazón. No, gracias a Dios no trabaja en el medio. Es que si te digo vas a empezar a saber quién es, porque no es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan, entonces prefiero mejor manejarme así, porque ya los conozco”.

Ingrid Coronado Instagram: @ingridcoronadomx (Instagram: @ingridcoronadomx)

Además, comentó que él era todo lo que alguna vez había buscado en un hombre y es todo lo que le había pedido tantas veces al universo. A pesar de esto, en ese momento, confesó que sus hijos todavía no conocían al afortunado.

“Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces, y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, llegó lo que estaba buscando”.