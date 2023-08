¿Se irá? Anna Ferro responde a orden de desalojo promovida por Ingrid Coronado

Hace más de un año que Fernando del Solar, falleció debido a causas relacionadas con el cáncer linfático que padecía y quien, a lo largo de diez años, se mantuvo en la lucha contra el mismo.

Fue en octubre de 2022, tan solo unos meses después de que se anunciara el lamentable deceso de Fernando del Solar, que su exesposa Ingrid Coronado, habría reclamado la propiedad de Cuernavaca a su viuda, Anna Ferro, con quien vivió un amor de poco más de 5 años y se casó en marzo de 2022.

Fernando del Solar y Ana Ferro Instagram: @anaferro8 (Instagram: @anaferro8)

Desde ese momento, Anna Ferro e Ingrid Coronado se han sumido en una disputa que no ha parado los últimos meses y de los que la instructora de yoga ya habló ante los medios de comunicación, alegando que había recibido una orden de desalojo que ella misma calificó sin validez ante la autoridad.

Se esperaría que Ferro desalojara dicha propiedad en los próximos días, aunque, lo que ha dicho en sus declaraciones, parece demostrar lo contrario.

¿Anna Ferro no desalojará el departamento de Cuernavaca?

Ingrid Coronado, quien fuera la primera esposa de Fernando del Solar y madre de sus hijos Luciano y Paolo, no solo aseguró que en el testamento apenas los mencionó, dejándolos desprotegidos, sino que, no tenía facultad de heredar la propiedad de Cuernavaca a Anna Ferro, pues no le pertenecía a él sino a la presentadora de 49 años.

Mientras tanto, Anna Ferro alega que esta era la última voluntad del presentador y en la última entrevista que concedió a medios de comunicación declaró: “Nada, que nos apegamos al derecho, que todo sea como la parte legal y lo que realmente sí quería Fer, porque ella sabe perfectamente lo que sí quería Fer”.

La propia conductora había declarado en el pasado que, en caso de no llegar a un acuerdo, tendría que verse en la penosa necesidad de desalojarla del departamento, algo de lo que Anna Ferro ha hecho caso omiso hasta el momento.

Ana Ferro Instagram: @anaferro8 (Instagram: @anaferro8)

A su vez, confesó que como dicho documento ‘no tiene validez’ no hará nada al respecto, al menos no hasta que vea el proceder de Ingrid Coronado, y que ante eso, responderá. “Es ante un notario, entonces ante un notario no tiene (validez), no es una autoridad”.

Días previos, mientras asistió con la mamá del conductor para recibir un reconocimiento por la carrera de Fernando del Solar, Anna Ferro declaró su postura sobre su situación con Ingrid Coronado:

“Una cosa es desalojar y otra es llegar a acuerdos, entonces yo no estoy entendiendo, es llegar a un acuerdo o es el desalojo, yo también tengo derechos, yo no tengo por qué pagar una renta cuando yo estaba viviendo ahí con mi esposo. Yo no llegué y aterricé, como cualquier otra persona, no les puedo decir más porque son temas legales y no quiero decir algo que al rato vaya a decir una cosa y vaya a ser contraproducente tanto para mí como para mí hija, ustedes no saben lo que hemos pasado en cuestión de agresiones”.

La postura de Ingrid Coronado ante Anna Ferro

En el pasado, Ingrid Coronado, se había mostrado abierta a venderle el departamento a Anna Ferro, pero antes se tenía que iniciar todo un proceso legal. “Así no se puede vender, pero ya que termine el juicio, entonces sí. Si ella lo quiere comprar, por mí feliz, debe tener el dinero de la casa que se vendió”, comentó la presentadora.

Y añadió: “Si él hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo, que era que sacáramos ese departamento del fideicomiso, que me liquidaran a mí mi mitad, así me ahorraba nueve años de cuotas vencidas, y lo hubiera dejado en el testamento junto con el otro departamento que le dejó a su viuda”.

