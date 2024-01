¿Como Pau Florencia? Acusan a Ingrid Coronado por normalizar posible caso de grooming

Ingrid Coronado ha decidido lanzar su propio podcast y para su primer programa ha decidido invitar al cantante Aleks Syntek y la esposa de este, Karen Coronado, quien es hermana de la presentadora. Lejos de convertirse en un éxito, el nuevo proyecto terminó envuelto en criticas y fuertes señalamientos.

Durante el episodio que se encuentra disponible en Youtube el músico decidió contar cómo fueron los inicios de su relación con su esposa, y ha sido este el detonante al caos, debido a que confesó que ella tenía 15 años cuando la conoció, mientras que él alcanzaba los 23.

Una vez más Syntek ha quedado envuelto en una fuerte polémica y en esta oportunidad Ingrid ha sido arrastrada por avalar una relación entre un adulto y una menor de edad.

Las declaraciones de Aleks Syntek que llevaron al repudio

Aleks Syntek recordó el día en que vio por primera vez a su ahora esposa cuando ambos se encontraban en un bar de la Ciudad de México. Según menciona la visualizó bailando y fue ella quien lo inspiró a crear el tema ‘Tú necesitas’.

“Estaba yo en el antro de moda que se llamaba el Bulldog, en la época que estaba en Sullivan, y Karen andaba de colada porque todavía no estaba en edad de entrar al lugar. Yo estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento, ya me iba a ir. Ya tenía planeado pedir el coche y de regreso a casa, cuando volteo así en una esquina y veo a una güerita bailando ahí”, contó.

En ese momento, él decidió acercarse para conocerla pese a que ella se mantuvo siempre seria ante la intención.

“Empezamos a platicar y en algún momento te saqué el teléfono, ¿no?, porque luego te invité a salir”, agregó.

Por lo que ya no vi el post y le dejo el video en donde él lo confirma en la entrevista que le hace Ingrid Coronado.



Yo solo digo, que él lo dijo, yo no. pic.twitter.com/OGIZChYl8P — César García (@Cesar_VegaGar) January 23, 2024

Ingrid decidió preguntar sobre la edad que tenía cuando conoció a su hermana a lo que él confirmó que le lleva ocho años.

“Cuando conocí a Karen yo tenía 23, le llevo ocho años, ocho y medio, por ahí. Por la edad tenía esta dualidad de ser conservador y fresa durante el día y luego bien rockero y contestatario durante la noche... y Karen siempre ha sido una chava conservadora”, contó.

La historia de amor ha dejado abierto un debate en redes sociales, pues lo acusan de haber practicado el “grooming”, es decir, el hecho de que adultos establezcan contacto con menores con posibles intenciones sexuales, y ha quedado salpicada Ingrid por avalar la situación y promoverla en su programa.

Mucha funa a Florencia Guillot… ahora hablemos de Ingrid Coronado tomando la misma postura con Aleks Syntek y su esposa. ¿Un wey de 23 saliendo con alguien de 15? Ahhh pero que espanto con las letras de reggaeton. Congruencia, por favor. La p3dof1lia espanta mucho más, Aleks. pic.twitter.com/GqH2EQEHuv — 𝕕𝕒𝕟𝕚𝕖𝕝𝕒.✨ (@DimeSchuster) January 21, 2024

“Mucha funa a Florencia Guillot… ahora hablemos de Ingrid Coronado tomando la misma postura con Aleks Syntek y su esposa. ¿Un wey de 23 saliendo con alguien de 15? Ahhh pero que espanto con las letras de reggaeton. Congruencia, por favor. La pedofilia espanta mucho más, Aleks”, dijo una usuario en X.

Hay quienes incluso recordaron la denuncia que enfrentó el intérprete hace un tiempo atrás cuando un joven británico lo denunció por acoso infantil tras haberle enviado mensajes inapropiados en donde lo llamó “sexy” y “lindo”.