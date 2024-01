Recuerdan cuando jurado de ‘La Voz Kids’ fue acusado de coquetear con muchacho de 17 años

En ‘La Voz Kids’ 2024, Aleks Syntek, cantautor mexicano, es uno de los tres jurados. Pero ya siendo tendencia en Colombia, le sacaron a relucir cuando fue acusado de acosar a un joven británico de 17 años en 2018.

De hecho, en ese entonces, el joven inglés publicó en redes que presuntamente el artista lo acosaba siendo menor de edad.

El cantante Aleks Syntek va a estar como jurado en un programa concurso de niños.

Hace unos años estuvo involucrado en un escándalo de ciberacoso a menor de edad.

Un poco incómoda la decisión de traerlo como jurado. pic.twitter.com/uJoKCjBMfj — Alejandra Lasso T (@aleltbd) January 8, 2024

Esto, a través de mensajes directos. Todo resultó en un enorme escándalo.

El chico, llamado en Instagram @lemon_brick, contó que Syntek le decía “sexy” y “lindo”.

Y el chico, que expone a sus presuntos acosadores, al verlo como cuenta verificada, lo puso en público. Puso también las conversaciones.

“Jódete, Syntek, y bienvenido a mi sección de acosadores raros con cuenta verificada”.

También se burló de que le quisiese impresionar, a sus 48 años, con su carrera.

Syntek le pidió bajar todo, ya que afectaba a su imagen. El joven dijo que no importaba su sexualidad, sino que era un acosador. Así lo señaló.

En redes, el cantante, ex jurado de ‘La Voz México’ fue cancelado por esto y señalado por medios. Sí lo llegaron a defender, pero no fue suficiente.

Aleks Syntek se defendió y habló del episodio tres años después

En 2021, el cantante se refirió a este suceso. Esto, en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde negó todo, categóricamente.

“Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, de veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos”, se defendió.

“El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una sola persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, mi esposa, mi mamá”, enfatizó Aleks.

También reveló cómo se sintió cuando comenzaron a “cancelarlo” en redes. Y también sus amigos.

“La pasé muy mal, a nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían, lo que expresaban que si Gustavo Adolfo Infante, que si Horacio Villalobos, que son cuates que me conocen desde niño, desde hace años, hablando horrible de mí, sentí horrible, en el programa de Hoy, en los programas de TV Azteca, dudando de mí por un señalamiento de una persona”, rememoró.

También expresó que no recordaba haber hablado con el joven.

“Yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate, pero soy muy pendejo usando las redes y la cagué horrible porque todos mis asesores me dijeron quédate callado y niega categóricamente, tú no hiciste nada, y mándalo al demonio. Y yo inocentemente dije ‘no, voy a hablar con él, cómo es que me quiere hacer daño así y le escribí ‘oye yo soy casado, tengo una familia muy bonita, tengo una carrera padrísima, ¿por qué me estás haciendo eso?’ Y entonces publica esto y ahí se engancharon ‘Aleks Syntek sí habló con él’, y sí por pendejo, porque nunca debí.”, se lamentó.

Y claro, casi lo pierde todo:

“Se me cayeron conciertos, estaba ayudando a varias organizaciones de ayuda para los niños porque soy muy activista, me gusta ir a los albergues, hacer conciertos para los niños de la calle, todo eso se me acabó porque ‘cómo el acosador va a andar haciendo conciertos para niños”

Y sobre todo, se sintió bastante solo:

“Sentí que se me venía el mundo abajo, fue una experiencia horrible de ver a Pati Chapoy dando la nota, dije de qué están hablando, me fui de nalgas. Y en esos momentos no sabes qué hacer, cómo reaccionar, me tardé en responder, no sentí el apoyo de mi disquera, ni de mi entonces manager, me sentí como muy solo”, expresó en ese entonces el ahora entrenador de ‘La Voz Kids’.