“Me da vergüenza”: Carlos Vives reveló por qué ‘huyó’ de Shakira cuando apareció en su concierto

Hace poco más de un mes que Shakira hizo a sus fanáticos partícipes de un evento único en su carrera, y es que habría decidido dar una sorpresa a Carlos Vives, una de las figuras que se ha mantenido a su lado durante todo su proceso de duelo, luego de anunciar su separación con Gerard Piqué.

Fue el sábado 28 de octubre, cuando Shakira acudió al Kaseya Center de Miami, donde su compatriota se presentaría en un show, que se convertiría en inolvidable para su entrañable amigo, donde ambos compartieron con el público e incluso se viralizaron luego de cambiar la letra de su famosa canción ‘La Bicicleta’ omitiendo por completo a Piqué y mencionando:

Shakira y Carlos Vives en el concierto Kaseya Center de Miami Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

“… Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona!”. Esto finalmente acabó con las dudas de los fanáticos acerca de cómo cantaría la barranquillera esa parte de la canción, que, en su momento, habría sido una de las tantas que había dedicado a Piqué.

Shakira compartió momentos previos antes de subir al escenario, confesando que no había sorprendido a nadie de esa manera nunca, y aunque pidió al público que se mantuvieran en silencio, el hecho de verla en las pantallas provocó la emoción de los fanáticos que rápidamente alertaron a Carlos Vives de que alguien estaba en el escenario junto a él.

El ‘desaire’ de Carlos Vives a Shakira en un concierto

Sin embargo, la sorpresa que Shakira dio a Carlos Vives se vio opacada por una repentina acción del cantante de ‘La Gota Fría’, quien, al ver a la cantante, actuó de manera rígida y posteriormente se limitó a caminar sobre el escenario dejando atrás a la barranquillera, lo que para muchos se trató de un desaire.

Ante esta acción, Shakira, quien iba tras de él, le gritó: “¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas! No, espérame. No te vayas, dame un segundo. Déjame disfrutar de este momento”, hasta que finalmente Carlos Vives notó la presencia de su gran amiga y dijo “¡Ah, Shakira!” y se fundieron en un emotivo abrazo.

Carlos Vives revela la razón por la que ‘huyó’ de Shakira en su concierto

En una entrevista para el pódcast ‘Bésame Colombia’, Carlos Vives, confesó la verdadera razón por la que huyó de Shakira aquel día que la barranquillera lo sorprendió en su presentación del Kaseya Center.

El cantante confesó sentir vergüenza al ver el video y que preguntó a su esposa por qué no le había dicho nada sobre la sorpresa para evitar ese momento bochornoso: “Se lo pregunté a mi esposa, ¿por qué no me dijiste?”.

Además, aseguró que de primer instante no reconoció a su entrañable amiga, pensando que se trataba de una fan que había subido al escenario, razón por la que Vives se habría limitado a escabullirse para que su equipo de seguridad la bajara del escenario hasta que notó que se trataba de la mismísima Shakira: “Se metió alguien que no reconozco y lo que esperaba es que llegase la seguridad y ella detrás... ¡Horrible!”.

También te podría interesar: Carlos Vives ‘reprobó’ una canción de Shakira: por esta razón la acusó de olvidar sus raíces