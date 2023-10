El gesto de Carlos Vives con Shakira en concierto que pocos vieron y no le perdonan: “sentí pena por ella”

Carlos Vives y Shakira tienen una gran amistad desde hace años, cuando estrenaron el tema La bicicleta juntos, y han formado un lazo único.

La cantante ha expresado que Carlos ha estado allí para ella cuando ella más lo ha necesitado, además que el cantante le ha rendido homenaje con temas, sorpresas de cumpleaños y siempre le expresa su amor y admiración en redes.

Por esto y más, Shakira lo quiso sorprender el pasado fin de semana en un concierto del cantante en Miami y causó furor en los presentes y también en las redes sociales.

Aunque el cantante se mostró feliz y dijo que vivió un sueño, agradeciéndole a la barranquillera, los fans de Shakira no le perdonan un gesto que vieron como un “desplante”.

¿Carlos Vives le hizo desplante a Shakira? el gesto en su concierto por el que los fans no lo perdonan

Y es que cuando Shakira subió al escenario para sorprender a Carlos Vives, el cantante tuvo una reacción que muchos le reprochan y les pareció de mal gusto.

El intérprete de Volví a nacer salió corriendo por el escenario y puso una cara que muchos aseguran fue como de rechazo y hasta cruzó los brazos, haciendo que Shakira tuviera que correr detrás de él y lo persiguiera.

Los fans de la cantante aseguran que esta reacción no fue la mejor ni la de un hombre sorprendido gratamente.

“No entiendo por qué él salió corriendo, es lo último que pensé que haría”, “ok nadie va a hablar de cómo Carlos hizo que Shakira lo persiguiera por el escenario, que de mal gusto”, “no la abraza... se cruza de brazos...se corre....reacción rara....me dió pena por Shak”, y “de verdad me dio pena ajena, eso fue un total desplante”, y “yo creo que Shakira no se imaginó que él reaccionaría así, se pasó”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, otros lo defendieron y aseguraron que existen muchas formas de reaccionar y quizás la sorpresa de él y los nervios lo hicieron actuar de esa forma, pero en realidad sí estaba feliz.