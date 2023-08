‘Ellas soy yo’: la verdadera razón de Carla Estrada para producir la serie

El pasado viernes 11 de agosto se estrenó la nueva serie de Gloria Trevi, ‘Ellas Soy Yo’, a través de Vix+ donde se contará la vida de la cantante desde su juventud, hasta su relación con Sergio Andrade, su paso por la cárcel, sumándole sucesos ‘fuertes’ que marcaron la vida de la originaria de Monterrey.

Las opiniones de los usuarios están divididas y es que, por mucho tiempo, Gloria Trevi ha sido señalada por la serie de hechos atroces que vivió con Sergio Andrade, marcándola como culpable, pese a que ella ha dado su versión de los hechos, mismos que ha decido contar desde su propia visión y dejar al público la última palabra.

Y es que ella misma ha dicho que no busca ‘limpiar su imagen’ y mucho menos afectar a terceras personas con la historia que plasmó en la serie de Vix+: “Ni aunque esas personas me hayan atacado o dicho cosas de mí, yo traté en la serie de no agredir a nadie. No trato de limpiar mi imagen, al contrario de compartir un mensaje y exponer (todo lo mío) en muchos sentidos”.

Por otra parte, la productora, Carla Estrada, no solo habló sobre su trabajo en la serie, también expuso sus razones para producirla, asegurando que su mensaje va todavía más allá de lo que vivió Gloria Trevi.

Carla Estrada revela las verdaderas razones por las que produjo ‘Ellas Soy Yo’

Previo al estreno, la productora había revelado que luego de que se le pusiera pausa a la producción debido a la pandemia por coronavirus, tuvo la oportunidad de escuchar, de viva voz, la historia de Gloria Trevi, quien, sin tapujos, expuso, algunos de sus momentos más complicados.

Eso sí, aseguró que sabe de sobra que será una producción que causará polémica, pero que es justamente eso lo que la motiva, pues su objetivo es generar un debate y conciencia social sobre las mujeres que han sufrido violencia, a partir del testimonio de un ícono musical que como bien menciona, muchos identificamos.

“La voz de Gloria Trevi y de las decenas de personas que compartieron lo que vivieron generan una conversación que como sociedad debemos tener para no haya tener más maltrato, ni violencia, en contra de la mujer” y añadió: “Estamos contando la historia de muchas mujeres para visibilizar todos estos temas e intentar que no sucedan más”.

Y es que para la productora, el significado de ‘Ellas Soy Yo’ va en búsqueda de la conciencia social, y que, las mujeres que están viviendo estas situaciones, sean capaces de darse cuenta de que están en un entorno nocivo y además informarlas para que sepan a qué lugar acudir.

De esta forma, Estrada aseguró que abrió un micrositio donde mujeres víctimas de abuso, podrán encontrar lugares que brindan apoyo en México y Estados Unidos.

“Encontrarán ayuda, un oído que les escuche y que seguramente les guiará”. Comentó Carla Estrada a El Universal.

¿Qué se contará en ‘Ellas Soy Yo’?

La serie de Gloria Trevi, ‘Ellas Soy Yo’ será transmitida a través de Vix+, y contará con un total de 50 episodios, abordado a fondo la historia de la cantante, que más que ser vista desde el dolor, ella misma aseguró que reveló detalles a partir de su éxito, sin rencores, ni dolor.

“Ella comienza a hablar sin el rencor, sin el enojo, porque dice que quiere expresarse a partir del éxito y que tiene una familia para decir: ‘lo que yo viví no me gustaría que otra persona lo viviera’”. Expresó Carla Estrada.

Eso sí, confesó que hubo partes de la historia que tuvo que omitir por ser demasiado fuertes, eso sí, veremos la juventud de la cantante hasta su ascenso a la fama.