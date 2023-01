La rivalidad entre Gloria Trevi y Pati Chapoy: ¿por qué las famosas llevan 14 años enfrentadas?

Gloria Trevi está celebrando una victoria en la guerra legal que sostiene contra Pati Chapoy y TV Azteca desde hace 14 años. Y es que la disputa dio un giro a su favor y podrían verse en tribunales.

El esposo de la estrella, Armando Gómez, informó a través de su perfil en Twitter que la conductora perdió la apelación interpuesta para no llegar a los juzgados de Texas, Estados Unidos.

“Una vez más, pierden otra apelación para no presentarse en el juicio, Pati Chapoy. Sabemos perfectamente lo que están haciendo” escribió en un tuit publicado el pasado 3 de enero.

“Ojalá los medios de comunicación no se dejen engañar más con los falsos testimonios que se darán como fueron engañados durante muchos años”, agregó junto a un clip del documento oficial.

Asimismo, en otro trino, aseveró que esperan que inicie una campaña mediática en contra de la intérprete de Vestida de azúcar tras el fallo de las autoridades estadounidenses a favor de su causa.

“Sabemos que existirá una campaña mediática inventando situaciones y en tiempos, al modo como lo hicieron en aquellos años. Estamos preparados (...)”, aseguró Gómez.

Ahora, tras ganar esta instancia en los tribunales estadounidenses, todo apunta a que Trevi y Chapoy finalmente podrían verse las caras en la corte. Pero, ¿cómo comenzó la rivalidad entre ambas?

Todo inició a finales de los años 90. En aquella época, Gloria Trevi se vio envuelta en el caso de trata de personas liderado por su expareja y exmánager, el exproductor Sergio Andrade.

En ese entonces, según Trevi, TV Azteca y Pati Chapoy comenzaron una campaña de desprestigio en su contra como represalia por negarse a aceptar un contrato de exclusividad con la televisora.

En el programa Ventaneando, en donde Chapoy ha estado al frente por décadas, la presentadora la señaló en ese momento de formar parte de una red de corrupción de menores junto a Andrade.

Finalmente, la cantante fue encarcelada en el 2000. Empero, cuatro años después, fue liberada y absuelta luego de que un juez dictaminara que no había tenido participación en los delitos.

Tras salir de la prisión, la artista comenzó a trabajar para retomar su carrera. En medio de eso, Chapoy hizo fuertes declaraciones en contra de la cantante nuevamente en Ventaneando.

De acuerdo a Infobae, la comunicadora aseveró en un espacio de la emisión de espectáculos que la intérprete tenía nexos con el narcotráfico. La información no tardó en llegar hasta la cantante.

Entonces, Gloria decidió demandar a la cadena televisiva, Chapoy y Publimax acusándolos de hacer una campaña de difamación luego de haber sido liberada por el argumento antes mencionado.

En la demanda, interpuesta en 2009, también los señaló por los delitos de conspiración e interferencia no autorizada en relación con terceros, recogió el periódico El Universal.

Desde entonces, inició la enemistad entre ambas. TV Azteca ha buscado impedir que el proceso se realice; mientras, Gloria Trevi ha luchado porque se lleva a cabo un juicio.

En un proceso, la famosa buscaría probar que la han difamado con malicia y han conspirado para arruinarla con esta supuesta campaña que, según ella, dio pie al escándalo que la llevó a la cárcel.

“Se dijeron muchas cosas en mi contra durante muchos años, cosas falsas. Me hicieron mucho daño (…), como incluso llegar a perder mi libertad”, expresó en entrevista a Al rojo vivo en 2017.

Durante la plática, Trevi aclaró que no inició el proceso como una “venganza” porque salió del escándalo absuelta, pero tuvo que retomar su carrera “no de cero sino desde menos un millón”.

“Llegar hasta donde estoy ahorita me ha costado 100 veces más que a cualquier otro colega y siempre tengo que estar arrastrando un lastre y un ancla”, sostuvo.

“He batallado mucho en cuestiones de patrocinio y, sinceramente, ha sido muy injusto porque, aparte de vivir la injusticia, he tenido que cargar con algo que no me correspondía”, dijo.

“Yo no salí a vengarme ni a poner esta demanda, sino que cuando pasaron unos años, ellos decidieron retomar su ataque”, enfatizó.

Trevi vs. Chapoy: así ha sido el polémico caso

La intérprete inicialmente interpuso su demanda en México, pero no procedió; por esto, la presentó en Texas contra Azteca América, en donde también se transmiten los programas mexicanos.

En 2014, la televisora apeló aseverando que el caso no tenía jurisdicción en el país, pero un juez desestimó la apelación, puesto que Ventaneando sí se transmite en el mencionado estado.

Un par de años después, el caso se retomó con otros jueces que fallaron en contra de Trevi. No obstante, mediante un comunicado, Azteca aseveró que no estaban enfrentando ningún juicio.

Ante esto, la famosa los desmintió y declaró que no descansaría en su batalla legal. En el año 2017, se conoció que exigía una indemnización a la empresa y a Chapoy de 180 millones de dólares.

Un año después, la corte texana falló a favor de la demandante y el argumento de que fue atacada por los demandados tanto antes como después de salir de prisión para iniciar un juicio.

Con el fin de enfrentar este proceso, según El Universal, se sostuvo una cita en la corte en febrero de 2021. En marzo, el periodista Jorge Carbajal reveló algunas presuntas citas de la audiencia.

“Cuando se le preguntó ‘¿qué es Ventaneando América?’. Chapoy dijo ‘no sé’ y negó cualquier participación en esa televisora”, afirmó, de acuerdo al medio.

De igual forma, el comunicador señaló que la defensa también arguyó que la presentadora no está involucrada con la emisión estadounidense de TV Azteca para presuntamente zafarse de los cargos.

Ahora, parece que la inacabable polémica entre ambas podría llegar a su fin este 2023. Hay que destacar que este no es el único pleito legal que Gloria Trevi aparentemente enfrentará este año.

Y es que, la revista Rolling Stone dio a conocer este 4 de enero que una nueva demanda por corrupción de menores se presentó en contra de la artista y Sergio Andrade en Estados Unidos.

