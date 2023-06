El significado de Medusa, la canción de Gloria Trevi: las víctimas de violencia se identificarán

Gloria Trevi está de estreno. No solo con su nuevo sello, Great Talent Records, sino que además tiene su primer lanzamiento: Medusa, una poderosa canción cargada de simbolismo.

Y es que la mexicana quiso comenzar por todo lo alto esta nueva etapa de su trayectoria profesional con un tema que reflejara lo que muchas veces le ha tocado vivir y que además, hará que muchas se sientan identificadas.

Bajo el ritmo de techno dance, la intérprete de Todos me miran se estrena como artista independiente tras una trayectoria de 34 años en el mundo musical, pese a las polémicas que siempre la han rodeado.

Pero, ¿qué significado tiene Medusa, la nueva canción de Gloria Trevi?

Compuesta por la propia artista, “gira en torno a una mujer que perdió su luz tras haber sido traicionada, transformándose en una mujer más fuerte, o en una medusa, para protegerse del mal”, describió ella misma en un comunicado oficial.

La verdad es que su inspiración es Medusa, el personaje de la mitología griega que se volvió famoso en la cultura popular por su cabello de serpiente y volver piedra a todo el que la mire.

En la antigua narrativa, Medusa era una hermosa joven, lo que despertó el deseo de Poseidón, quien la violó dentro de un templo dedicado a Atenea. La diosa tomó esto como una ofensa y castigó a la mujer con esa maldición para toda la vida.

Gloria Trevi La cantante estrenó un nuevo tema (@gloriatrevi/Instagram)

“Me sorprendí al sentirme tan identificada con ella”, relató la propia Gloria Trevi al hablar de su canción, Medusa, en la que recita en algunos de sus versos: “Y no me pidan que tenga modales. No soy un monstruo, soy su creación. Y grité. Su castigo me volvió peligrosa”.

Sin duda, un tema que toca el corazón de todas aquellas que han sido víctimas de violencia sexual o cualquier otra manifestación de abusos, que han encontrado en esta mala experiencia un motivo para ser más fuertes y salen adelante pese a la dificultad.