Critican a Gloria Trevi porque su hijo aprende a servir a los demás

Escándalo, es uno de las palabras que más acompaña a la cantante Gloria Trevi en su carrera artística y vida personal. Esta semana la estrella se enfrena de nuevo a una demanda por abusos y explotación infantil. También, recientemente, fue muy criticada por su extrema delgadez.

Este jueves 5 de enero salió a la luz pública que dos mujeres en la acusa a ella y a su pareja Sergio Andrade, quienes presuntamente “usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar (a las víctimas) y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años”, detalló la revista Rolling Stone, medio que publicó la noticia.

Según la revista, en la demanda no se detallan abiertamente los nombres de la artista mexicana y el padre de su hijo, pero sí da todas las pistas para señalar que se trata de ellos. Las presuntas víctimas tenían 13 y 15 años cuando resultaron violentadas, y que los episodios se registraron mayormente en Los Ángeles, Estados Unidos.

Extrema delgadez

El año pasado la cantante de “Pelo suelto” asistió al programa de Adrián Uribe, pero dejó a la audiencia preocupada. Ella se mostró muy segura de sí misma, pero sus seguidores notaron que ya su cuerpo no era el mismo.

Por supuesto ella no dudó en callar a todos: “Me la pasé con madre, Adrián, ah y a los que me andan criticando, ahí se los pongo en mi TikTok, pa’ que tomen dos cucharadas, me tengo que gustar yo y yo me gusto y a los que dicen cosas lindas, los amo con toda mi alma”, escribió la cantante.

Creado conciencia para servir

Ángel Gabriel, 20 años, es el segundo hijo de Gloria y quien le dio luz mientras ella cumplía condena en el 2002 por corrupción de menores, cargo del que luego fue exonerada. Pese a todos los escándalos en los que ha estado envuelta, la estrella siempre se ha entregado por completo a sus hijos, pues Ángel no es el único en la vida de la cantante. Miguel Armando es el tercer hijo, quien nació en el 2005.

Ella tuvo a su primogénita en 1999, pero la bebé falleció por causas que aún se desconocen.

Lo cierto es que la artista recientemente contó cómo le inculca valores de responsabilidad a sus varones, por lo que manifestó que su hijo Ángel Gabriel la sorprendió al decirle que estaba trabajando como mesero, algo que la llenó de orgullo, pero causó el repudio de muchos internautas.

“Le dije: ´Mi amor, ¡qué lindo!. Estoy muy orgullosa de ti’. Una de las cosas más lindas es servir a los demás, y aprender a servir a los demás es maravilloso, y ahora que voy a un restaurante suelto unas propinas porque pienso en mi hijo”, dijo en el programa Hoy Día.

“Le hubiera dado una carrera de licenciado o abogado”, “Y ¿por qué de mesero si la madre tiene dinero? Estoy de acuerdo que hay que trabajar pero si tu mamá tiene dinero porque de mesero y no otro tipo de trabajo?”, escribieron los fans.

Pese a la vida la artista, ellos han tenido grandes enseñanzas y formación en su hogar.