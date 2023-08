¿Infidelidad? Alfonso Herrera y Ana de la Reguera habrían terminado y las razones no son nuevas

Todo parece apuntar a que Ana de la Reguera y Poncho Herrera habrían terminado su relación y las razones por las que prefirieron tomar caminos diferentes se relacionan directamente con lo sucedido con las ex parejas del actor de 39 años. “Ya no están juntos. Su relación terminó y decidieron seguir sus caminos por separado”.

Desde septiembre del 2021, se rumoraba una relación entre Poncho Herrera y Ana de la Reguera que ellos se habrían encargado de desmentir en diversas ocasiones, hasta que en abril de este año, la revista TVNotas publicó una fotografía de la pareja dándose un romántico beso antes de entrar a un restaurante.

Su romance no estuvo exento de polémicas, pues varios medios especularon que la actriz de origen veracruzano había sido el motivo de la separación entre actor de RBD con la arquitecta Diana Vázquez, luego de cinco años de matrimonio.

También te podría interesar: ¿Ana de la Reguera fue el motivo del divorcio de Alfonso Herrera? Esto es lo que se sabe

Poncho Herrera y Ana de la Reguera son captados dándose apasionado beso, así presumen su noviazgo

Una famosa revista de espectáculos publicó las primeras imágenes de los actores que protagonizaron "¡Que viva México!", quienes ya no ocultan su amor pic.twitter.com/DsM7E6aE7V — SUCESOS (@Sucesosenlinea) April 11, 2023

¿Por qué se separaron Poncho Herrera y Ana de la Reguera?

Una fuente cercana a la pareja, habría revelado que a Poncho Herrera se le subió la fama que obtuvo desde su participación en RBD, además aseguró que tuvo actitudes inmaduras, machistas y la diferencia de edad también fue un factor detonante en su relación con Ana de la Reguera de 46 años.

“La relación se desgastó. Aunque la diferencia de edades no es mucha, sí influyó. Ana es una mujer madura que sabe lo que quiere. Poncho es inmaduro y celoso. Su comportamiento deja mucho que desear”, esto no fue todo, pues esta fuente aseguró que el actor ha presentado actitudes soberbias luego de alcanzar la fama, comentando: “cree que el mundo no lo merece”.

Esto último se refrendaría con su ausencia en la gira del reencuentro de Rebelde, siendo en único miembro que rechazó participar, comentando que eso eran simples negocios, arrebatando la nostalgia del tour.

También te podría interesar: Ya no esconden su amor: Ana de la Reguera y Alfonso Herrera presumen así su relación en redes

Poncho Herrera y Ana de la Reguera Instagram: @ponchohd / @adelareguera (Instagram: @ponchohd / @adelareguera)

Poncho Herrera y las actitudes de las que se quejaron sus ex parejas

Al parecer, estas actitudes del ex RBD no eran nuevas, pues habría sucedido algo similar anteriormente, incluyendo a su amor juvenil, Dulce María y su exesposa Diana Vázquez, cada una dio su versión del romance que vivieron con Herrera y termina empatando con su reciente ruptura.

Dulce María

Poncho Herrera mantuvo su primera relación amorosa pública con Dulce María, quien fuera su compañera de set, fue la cantante, quien reveló como fue su relación en una entrevista con Yordi Rosado, confesando que su amor había durado alrededor de un año y que incluso llegaron a ser ‘amigos cariñosos’.

En ese momento, la actriz de RBD no comentó la razón de su ruptura, pero reveló que la edad había sido un factor, además de calificar su romance como ‘intenso’. “¿Cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenías que pelearte, reconciliarte y no hablarte, ser amigos, todo al mismo tiempo y compartir escenarios”.

Diana Vázquez

El caso de la arquitecta Diana Vázquez, termina siendo aún más particular, pues además de especularse la infidelidad del actor con Ana de la Reguera mientras filmaban ‘¡Qué viva México!’, su ex esposa habría dado a entender que vivió una relación de manipulación.

En sus redes sociales, reposteó un Tweet en el que se leía: “Manipulación es cuando te culpan por su reacción, a su falta de respeto” y después escribió “No permitamos nunca que llamen ‘loca’ a otra mujer, sea quien sea. Sororidad.”

Diana Vázquez Twitter: @LosPlanetasyD (Twitter: @LosPlanetasyD)

Una fuente cercana había revelado los últimos momentos de la pareja comentando las actitudes violentas de Alfonso Herrera “Ella se negaba a darle el divorcio, pero terminó cediendo porque él se puso muy violento con ella, así que Diana, que es una mujer autosuficiente e inteligente, terminó por dejarlo ir, aunque le dolió hasta el alma la traición de Poncho”.

También te podría interesar: ¿La historia comenzó hace 10 años? Así se conocieron Poncho Herrera y Ana de la Reguera