¿Qué acciones tomará? Mamá de Nicola Porcella se pronuncia ante la broma de Team Infierno

Este fin de semana La Casa de los Famosos volvió a causar polémica, y no fue exactamente por algún comentario o roce entre los habitantes, vaya, ni siquiera por los rumores en los que mencionan que absolutamente todo lo que se ve en pantalla es planeado y fraude, sino por un evento que ocurrió con el ‘team infierno’.

Lo sucedido comenzó como una broma donde Wendy Guevara despojó de su ropa interior a Nicola Porcella, acto seguido, el peruano cayó de la cama en la que estaba, quedando tendido en el suelo, donde Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Jorge Losa se sumaron para nalguear al exfutbolista, por último, el ex Garibaldi roció crema, mientras él pedía que se detuvieran.

Una vez que se detuvieron, Poncho de Nigris, le preguntó a Sergio Mayer por qué había actuado de esa forma con su compañero de Team Infierno, pese a eso las bromas del expolítico no cesaron y cuando Porcella regresó con una toalla envuelta del baño, el ex Garibaldi con un cepillo de dientes en mano le dijo “Te salvaste porque esto iba directo a ti”. Esta declaración bastó para que fuera llamado de inmediato al confesionario.

Esto desató un fuerte debate en redes sociales sobre la situación que había en el país respecto a la violencia y bullying en México, a lo que muchos usuarios se unieron para defender a Nicola Porcella.

Mamá de Nicola Porcella reacciona ante la supuesta broma del Team Infierno

Luego de que se suscitara este hecho, el amigo y mánager de Nicola Porcella, Mogran compartió en sus redes sociales un videoclip en su cuenta de TikTok en el que aprovechó para agradecer el apoyo al actor de 35 años.

A su vez, sumó la opinión de la madre de Nicola Porcella, Fiorella Solimano ante el supuesto abuso que habría vivido por parte de sus compañeros del ‘Team Infierno’ comentando: “Fue una broma de mal gusto y así lo consideramos. No lo vemos más allá porque no queremos ver malicia, ni que se piense que Nicola se quiere victimizar (…) No vamos a permitir que a Nicola se le quiera meter en un escándalo del que él ni siquiera se ha enterado”.

Por último, y a petición de los fanáticos quienes, con una ola de comentarios, exigieron justicia por el integrante de la casa que devino de la situación/broma que hicieron sus compañeros, la agencia que representa a Nicola Porcella, ‘Luna Agency’ aseguró la mañana del domingo para tomar cartas en el asunto y pedir a los organizadores del programa un castigo para los responsables.

Usuarios reaccionan a broma de Nicola Porcella

Varios internautas calificaron lo sucedido a Nicola Porcella como abuso sexual, y varios influencers, incluyendo a Erika Buenfil reprobaron las acciones de los miembros involucrados en este hecho. En el caso de la actriz comentó en un Tweet que más tarde borró: “Uf eso sí estuvo feo. Se pasaron. Qué lástima, todo iba tan padre y divertido. Seré solo espectador y esperemos al final. Mis bendiciones a todos y que gane el mejor”.

Aunque Yezmin Nader, la mánager de Nicola Porcella expresó su preocupación por el actor, comentó que ya estaban preparando acciones para castigar lo sucedido, aunque, reveló que ya había tenido la oportunidad de hablar con la producción y que el peruano estaba bien.

‘Mogran’ también señaló que no intenten victimizar a Nicola Porcella, pues esto le podría salir contraproducente en Perú, ya que fue acusado de tener un comportamiento violento en contra de las mujeres y específicamente Karina Rivera, cuando participó en el programa ‘Guerreros 2020′.