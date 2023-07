Nicola Porcella es el orgulloso padre de un hijo: ¿quién es y cómo es su relación?

La popularidad del exfutbolista peruano Nicola Porcella ha despuntado en Latinoamérica gracias a su comentada participación en el exitoso programa de telerrealidad La casa de los famosos México.

En su estancia en el reality show de TelevisaUnivisión, la personalidad de la televisión tiene una gran motivación para continuar y ganarse los cuatro millones de pesos: su único hijo, Adriano Porcella.

¿Quién es el hijo de Nicola Porcella y cómo es su relación?

El unigénito de Nicola Porcella llegó al mundo el 12 de enero de 2012, por lo que actualmente tiene 11 años. El pequeño es fruto de la fallida relación entre el actor y la maquilladora Francesca Lazo.

A pesar de que el romance no prosperó, sostienen un trato cordial. Gracias a esto, Porcella se ha mantenido involucrado en la vida de su hijo y comparte con él cada vez que tiene la oportunidad.

En su perfil en Instagram, el famoso de 35 años ha compartido vistazos de los momentos que ha vivido con su primogénito con los que muestra la relación llena de amor y complicidad que tienen.

Nicola Porcella tiene un único hijo que es su motor de vida | (Instagram: @nicolaporcella12)

En sus posts, el galán se ha referido a su hijo como “el amor de su vida”, su “mayor motivación” y “el angelito que Dios me mandó”. También ha dicho que su niño llegó a “salvarle la vida”.

Asimismo, no duda en expresar cuánto lo extraña. Y es que Adriano vive con su mamá en Lima, Perú. Por lo tanto, ambos pasan mucho tiempo separados mientras Nicola trabaja en México.

“Sé que no ha sido nada fácil, sé que me tuve que ir, que a veces desearías que yo estuviera ahí al igual que yo daría lo que fuera por tenerte entre mis brazos”, escribió junto a una foto de ambos.

“Extraño reír contigo, jugar contigo, hablar contigo, extraño todo de ti. Hay días que simplemente no son buenos, pero a pesar de todo, a pesar de la distancia, tú siempre estás conmigo…”, agregó.

“Solo te pido tiempo, un poco más. Sé que eres fuerte, eso jamás lo he dudado, así que pase lo que pase, sin importar la hora y el día, yo siempre voy a estar ahí, cuidándote y amándote”, finalizó.

Por supuesto, en cada cumpleaños, celebración o fecha especial, Nicola le dedica publicaciones a Adriano manifestando lo orgulloso se siente de él y lo feliz que es porque puede ser su padre.

“Hace 8 años empezó mi gran aventura de ser padre y cada día que pasa estoy más orgulloso del gran ser humano en el cual poco a poco te estás convirtiendo”, expresó en una publicación en 2020.

“Gracias por salvarme la vida y darme fuerzas para siempre salir adelante”, agregó. En otro post, le agradeció también por enseñarle “que el amor de un padre por un hijo es lo más puro que existe”.

Por otro lado, de acuerdo a medios peruanos, Adriano se lanzó como youtuber de videojuegos durante 2021, pero aparentemente ya no tiene el canal y ahora estaría centrado en sus estudios.

Nicola Porcella usaría el premio de La casa de los famosos para estar con su hijo

El amor de Nicola Porcella por su hijo es tan grande que, si gana La casa de los famosos, planea usar el dinero del premio para llevarse a su hijo a vivir en México y que puedan estar juntos.

“Muchos me dicen por qué no me vengo a vivir a México, porque hago un proyecto de dos meses y de ahí tengo que estar 10 meses sin hacer nada”, compartió en el reality, según recogió Infobae.

“Yo tengo que pagar mi casa en Lima, en México, de mi hijo, yo pago tres casas”, agregó. “Si es que gano, me traigo a mi hijo, mi mamá trabaja todavía, ella quiere trabajar”.

“Yo quiero que deje de trabajar. Ella también tuvo que hacerse cargo de cosas de las casas. Yo tengo que traerme a la mamá de mi hijo también, mi hijo tiene que estar con su mamá”, destacó.

“Tengo que alquilar otro departamento, vender el de Perú, le compro uno más chiquito a mi mamá, me traigo a mi hijo y ya comienzo una vida nueva”, concluyó.