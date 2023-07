Mientras Elizabeth Gutiérrez sufre, William Levy le ‘canta al amor’ ¿Para Samadhi Zendejas?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez sumaron a su relación una nueva polémica de infidelidad cuando el actor cubano fue relacionado con su compañera de set de ‘Vuelve a Mí’, Samadhi Zendejas de tan solo 28 años.

Esto desató una ola de críticas no solo para el actor de 42 años, sino para la empresaria de origen mexicano, a quien han señalado de perdonar todas y cada una de las infidelidades del actor, y es que, esta no es la primera vez que enfrentan esta polémica. Tanto que hasta propios usuarios de internet, han rogado a Elizabeth Gutiérrez que deje esa relación y vea por ella misma.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez Instagram: @willevy (Instagram: @willevy)

Fue el ex asistente de William Levy, José Luis García, quien lo acusó de haber engañado a Elizabeth Gutiérrez con más de 12 mujeres, además se le ha relacionado con otras famosas como Jacqueline Bracamontes, Alicia Sanz, Ximena Navarrete y su más reciente ‘conquista’ Samadhi Zendejas.

Aunque no se ha confirmado ninguna relación entre la joven de 28 años y el cubano, cada vez son más las señales de un posible romance entre ellos, desde el mensaje que dejó Zendejas comentándole “Ojitos bonitos, que placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuanto TE ADMIRO”. Y el último video de William Levy que se ha viralizado cantando un tema de amor.

¿William Levy dedicó canción a Samadhi Zendejas?

Mientras Elizabeth Gutiérrez le manda indirectas y vive su decepción con el tema ‘Sale el Sol’ de Shakira posando en un bikini negro, William Levy parece estar muy enamorado, tanto que fue un video el que dejó mucho de que hablar, pues el actor parece estar enviando una indirecta a su ‘nuevo amor’.

A través de las redes sociales, William Levy posteó un video cantando el tema ‘Amazed’ del grupo estadounidense Lonestar, este tema de 1999 se desprende del álbum ‘Lonely Grill’ y escogió justo un verso donde el actor confiesa querer pasar el resto de su vida con ‘su amor’, el tema clama:

“Se siente como la primera vez cada vez, quiero pasar toda la noche en tus brazos, no sé cómo lo haces, estoy tan enamorado de ti, y la cosa se pone mejor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo a mi lado, siempre. Cada cosa que haces, me hace estar más fascinado contigo”.

Aunque el actor no ha hecho mención alguna acerca de ese tema y si tenía una dedicatoria especial, parece que William Levy estaba pasando un momento relajado entonando una de sus canciones favoritas, aparentemente.

Elizabeth Gutiérrez manda contundente mensaje tras supuesta ‘infidelidad’ de William Levy

Tras la polémica separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la modelo de 44 años envió un contundente mensaje a las actrices que mantienen una relación con hombres casados mientras están en el set de rodaje, hablando de los valores que cada una tiene:

“Yo no estoy casada. Muchas se esconden diciendo que ‘Ay, no están casados’. ¡Por favor! Yo no defiendo ni a uno ni a otro. Hablo desde el punto de vista de mujer y cómo yo manejaría essto. Yo soy actriz, y eso se da. El roce todos los días, vernos siempre divinos, decirnos ‘Te amo’. Claro que te puedes dejar llevar, pero ahí están los valores de cada quien”.

Y añadió para el programa ‘Ojos de Mujer’ de E!: “¿Dónde están tus valores como persona, de respetarte tú primero? Olvídate de la otra mujer, respétate tú primero. No quieres ser la otra. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno, que si un hombre te dice ‘No, no estoy con ella’, tú sabes... No te hagas la tonta”.