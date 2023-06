William Levy ignora crisis con Elizabeth y le dicen “narcisista”: ¿cómo reaccionaron sus hijos?

Si alguien está en el ojo del huracán ese es William Levy, que está recibiendo críticas desde todos los sectores después de una presunta infidelidad hacia su esposa, Elizabeth Gutiérrez, con quien ha mantenido muchos altibajos.

La pareja no ha dado explicaciones sobre si realmente seguían juntos, luego que el año pasado el actor anunciara su separación y minutos después lo borrara de las redes sociales.

William Levy (Instagram @telemundo @telemundoseries)

Ante esta ausencia de información, todos asumieron que seguían juntos, a pesar que se ha rumorado que presuntamente en al menos 6 ocasiones el galán de telenovelas había tenido un romance con una compañera de reparto, siendo la última Samadhi Zendejas.

William Levy, ¿utilizó a su hija para desviar las críticas?

Ahora, ajeno completamente ante los señalamientos, el cubano reapareció en las redes sociales enviando un tierno mensaje dirigido hacia su hija menor, Kailey, de 13 años, el cual iba cargado de indirectas hacia los detractores.

“Mientras que hay otros que no me entienden completamente o me aprecian, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, aún cuando otros no pueden verlo”, escribió con una postal en la que salen juntos, desatando reacciones encontradas.

“Miren a este, usando a la hija para pedir clemencia”, “No dice nada de la amante pero sí del supuesto amor a los hijos”, “Típico de los manipuladores y narcisistas”, “El que quiere a los hijos, no le hace tanto daño a la madre”, “El respeto a los hijos comienza con la madre”; fueron parte de los señalamientos.

¿Cómo han reaccionado los hijos de William Levy a la polémica?

De momento, la única que ha dado señales de vida es su hija, Kailey, quien le dijo “Te amo papi. Amo ir al set y estar contigo”, dejando ver que las cosas siguen bien entre ellos. Christopher, por su parte, no ha emitido ningún comentario al respecto.