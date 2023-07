¡Lanzó dardo estilo Shakira! Elizabeth Gutiérrez posa con bikini de la venganza ¿Bye William?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han envuelto en una nueva crisis de pareja luego de que se esparcieran algunos rumores sobre una posible relación entre el padre de sus hijos y su compañera de reparto Samadhi Zendejas, con quien comparte cámara en la serie de Telemundo ‘Vuelve a Mí’.

Esta no es la primera vez que la pareja se ve envuelta en rumores de este tipo, en los que la actriz, de 44 años, fue señalada de perdonar las infidelidades de William Levy, donde algunas fuentes mencionan que su relación pasó tanto a segundo plano, que por un tiempo poco le importó si Elizabeth Gutiérrez le marcaba, pues no le contestaba.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez Instagram: @gutierrezelizabeth_ (Instagram: @gutierrezelizabeth_)

Recordemos que, pese a que los actores han estado a punto de casarse en diferentes ocasiones, esto no fue así, pese a ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, manteniendo una relación de casi 20 años, las fracturas que hay en el amor entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez parecen estar más evidentes.

Tal parece que la actriz, de ascendencia mexicana, ha tomado una drástica decisión de la que, por mucho tiempo, se esperó que tomara, pues tras casi veinte años de estar juntos, Elizabeth Gutiérrez ha dejado de seguir a William Levy en redes sociales y está dejando atrás su relación con el padre de sus hijos de una vez por todas.

Elizabeth Gutiérrez prepara una serie de dardos para William Levy

Elizabeth Gutiérrez parece ser que está decidida a dejar su relación, eso sí, sin dejar de enviar algunos mensajes que hagan temblar a William Levy, pues, luego de que se dieran a conocer los rumores de la supuesta relación entre el actor con Samadhi Zendejas, dejando una serie de indirectas para el cubano.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez Instagram: @gutierrezelizabeth_ (Instagram: @gutierrezelizabeth_)

Las Instagram Stories de Elizabeth Gutiérrez fueron una forma de catarsis para la actriz, pues no ha dejado de compartir una serie de imágenes y mensajes que parecen una clara dedicatoria para William Levy, pues en ellas se alcanzan a leer mensajes donde decían “No te arrepientas de dar todo por amor... porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar”. En otra publicación, la actriz posteó “Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir”.

Elizabeth Gutiérrez ha tratado de mostrar una actitud tranquila ante la serie de rumores, pero sus redes sociales han servido de desahogo para la actriz, fue así que, con un sensual bikini negro, envió un nuevo dardo a William Levy con una canción de Shakira.

Mientras la actriz posaba su bikini con un microbikini negro donde mostraba su figura, mientras de fondo, sonaba la canción ‘Sale el Sol’ de Shakira, dejando un mensaje esperanzador más que evidente en Elizabeth Gutiérrez, pues eligió uno de los versos del tema más conmovedores: “Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol”.