Pide a Elizabeth que “se ponga los calzones” y deje a William Levy por amor a sus hijos: la ponen en su lugar

Elizabeth Gutiérrez es una de las actrices más famosas y exitosas que actualmente además conduce el programa Ojos de Mujer junto a otras famosas.

Aunque es una mujer exitosa, en su vida personal no le ha ido tan bien, pues ha tenido una relación inestable con William Levy, el padre de sus hijos.

Se conocieron hace más de 20 años y tuvieron dos hermosos hijos, pero han vivido una relación problemática, llena de infidelidades por parte de él.

En diferentes ocasiones le han pedido a la actriz que deje a William, y que ya no regrese con él, por su bien, y el de sus hijos, pero ella lo ha perdonado miles de veces y la critican por ello.

Elizabeth Gutiérrez habla de sus hijos y le piden que por amor a ellos deje a William Levy, pero sus fans salen en su defensa

Durante una reciente entrevista, Elizabeth Gutiérrez, habló de sus hijos y lo mucho que los ama y hasta se quebró al comentar del accidente que tuvo Christopher.

“ Tu ves qué paso y después ya lo ves jugar y dices ah bueno no fue tanto, pero lo que él pasó emocional y físicamente fue un trauma, que yo creo que fue más trauma para nosotros verlo a nuestro hijo, sentir que no podíamos hacer nada por él, queríamos hacer tanto y no podíamos hacer nada, y ahora verlo que eso no lo detuvo es admirable, es mi orgullo verlo correr, verlo sano” , dijo la actriz entre lágrimas.

Esto conmovió a sus fans, y dejó ver lo gran madre que es, pero también la llenaron de críticas, pues le pidieron nuevamente que deje a William Levy por amor a sus hijos.

“Sería una mujer de admirar si por amor a sus hijos se pone los calzones bien puesto y deja al hombre que no te respeta, te humilla negándote y se luce con cada mujer que se le cruza en el camino...🤷🤷🤷😌”, dijo una usuaria en su Instagram.

Elizabeth Gutiérrez Una usuaria le pidió dejar a William Levy por amor a sus hijos (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

Sin embargo, sus fans salieron en su defensa y Elizabeth agradeció el apoyo de ellos. “Dios mìo! Vos convivis con èllos para que digas esas cosas?”, “Mientras no te pida nada o te afecte en algo a ti no debería de importarte si deja o no ah ese hombre! Ella vive su vida y sigue 😂”, y “Lo q es cierto es q es una mujer a RESPETAR ,nadie camina con sus zapatos ni porta su mochila.Ama con enorme generosidad. Todas deseamos verla brillar y en lo más alto ,pero mientras ella Dios y los tiempos deciden que así sea ,los demás RESPETAMOS,empatizamos”.

Elizabeth deja claro que para ella no hay nada más importante que sus hijos, pero aunque la critiquen por seguir con William Levy, solo ella sabe lo que pasa y no le importa lo que digan los demás.