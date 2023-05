¡Como Hilary Swank! A los 41 años Serena Williams presume su embarazo con tacones rosas

Mayo se está terminando, pero dejó algunos de los momentos más icónicos de las celebridades, entre ellos, la celebración de uno de los eventos importantes dentro de la industria de la moda como la MET Gala, misma que se convirtió en el escenario para la revelación del embarazo de Karlie Kloss y la famosa tenista de 41 años, Serena Williams.

De esta forma, la tenista originaria de Michigan, Serena Williams, se unió a la serie de celebridades que se encuentran en la dulce espera de un nuevo integrante en su familia, sumándose a las latinas Nadia Ferreira, Cazzu y hasta Cynthia Rodríguez, así como Rihanna y Lindsay Lohan. Una nueva generación de promesas se acerca junto a estas famosas.

Previo al evento, la tenista compartió un video junto a su hija Alexis Olympia de cinco años, donde le anunciaba la llegada de su nuevo hermanito, cumpliendo el sueño que tanto anhelaba de convertirse en ‘hermana mayor’. En el clip, Serena Williams comentaba: “Olympia no sabe en este momento que estoy embarazada, así que la gran revelación será en el Met, y luego, antes de que nos vayamos, se lo diré a Olympia. La razón por la que no se lo he dicho es porque no puede guardar un secreto”.

Recordemos que la tenista anunció su retiro en septiembre de 2022, para entregarse por completo a su familia, fue ese el momento en el que expuso los deseos de su hija por tener un hermano.

¡Cómo Hilary Swank! Serena Williams presume su embarazo a los 41 años

Luego de dar la noticia a su pequeña hija Alexis Olympia y al mundo entero a través de un vestido corte sirena de Gucci con aplicaciones de sastrería y perlas que homenajeaban al Káiser de la moda, fue así que gracias a lo ceñido del vestido que presumió su baby bump que confirmaba su embarazo.

Tras este evento, la tenista no ha perdido la oportunidad de mostrar su embarazo a través de sus redes sociales, donde cuenta con poco más de 16 millones de seguidores, imponiendo su propio sello con prendas coloridas y estampados florales, mostrando un look casual que no se pelea para nada con la bella etapa que atraviesa.

Eso sí, la famosa tenista de 41 años, ahondó en las dificultades que experimentó durante su primer embarazo, escribiendo sobre esto en ELLE, donde habló sobre la tasa de mortalidad materna en mujeres negras en Estados Unidos.

Con tacones rosas y vestido ceñido, Serena Williams ‘bromea’ sobre su embarazo

Durante sus vacaciones en Italia, Serena Williams, presumió su baby bump con sus seguidores, no sin antes hacerles una pequeña broma, esto a través de la descripción de sus fotos que colocó ‘estratégicamente’.

Serena Williams Instagram: @selenawilliams (Instagram: @selenawilliams)

En la imagen se veía a la tenista utilizar un vestido largo y ceñido mientras utilizaba sandalias de tacón rosa, muy chic para lo que parece ser una boda o al menos así se veo por la decoración al fondo de su fotografía. Fue entonces que Williams, hizo una pequeña ‘broma’ escribiendo: “PRECAUCIÓN: las cosas no siempre son como parecen. En serio estoy tratando de averiguar si el bebé está en el frente o... de vuelta. ... desliza derecha” y es que apenas se percibe su embarazo mientras posa de frente, pero es en la segunda imagen cuando ya se ve lo avanzado que está.

