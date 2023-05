Karl Lagerfeld insultó a Lady Di de la peor forma: la venganza de ella fue épica y elegante

El lunes se vivió el evento más esperado de la moda, la MET Gala desde Nueva York, donde una serie de celebridades de talla internacional como Jennifer Lopez, Salma Hayek, Bad Bunny, Rihanna y Anne Hathaway se congregaron para homenajear el legado del káiser de la moda bajo la temática Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

Pero este año, la temática fue tan controversial, que la MET Gala se convirtió en un escenario de una especie de protesta en contra del polémico diseñador alemán, quien posee un oscuro pasado, quien causó una fuerte indignación por sus comentarios misóginos, gordofóbicos, racistas y xenofóbicos, algo a lo que no se le dio tanta importancia, para no afectar la imagen de quien sería el sucesor de Coco Chanel.

De esta forma, una serie de celebridades, se ‘puso en contra’ del diseñador, con atuendos que ‘odiaba’ Lagerfeld, colores y dándole un giro completo a los looks para demostrar que cualquier cuerpo puede portar sus prendas y lucir hermoso sin importar su complexión.

Pero, mientras la conversación se desenvolvía, algunos ‘trapos sucios’ de Karl Lagerfeld se revivieron, como la vez que insultó a la entonces Princesa de Gales, Lady Di, y es que recordemos que Diana Spencer, tampoco era una fiel fanática de la marca que por mucho tiempo llevó el alemán (Chanel) por esta triste razón.

¿Por qué Lady Di no usaba Chanel?

Considerada como un ícono de la moda de su época, Lady Di se robó los corazones no solo de Inglaterra, sino del mundo entero. El impacto que generó por su sencillez con el pueblo y su forma de vestir, la colocaron como uno de los personajes más queridos y respetados de la historia.

Es así que pudimos atestiguar, a través de sus looks, la estrecha relación que tenía con Dior, tanto que hasta uno de sus bolsos fue hecho en honor a la princesa, y no olvidemos el momento en el que se enfundó en un sensual vestido de Versace, que pasó a la historia como ‘El look de la venganza’ tan replicado a lo largo del tiempo.

Lady Di Getty Images: Patrick Riviere (Patrick Riviere/Getty Images: Patrick Riviere)

Pero hay una marca que se negaba a usar y era la misma que fue comandada por muchos años por Karl Lagerfeld, Chanel, rechazándola en incontables veces, esto, lo habría confirmado el Jayson Brundson, un diseñador de origen australiano quien la acompañó en su último viaje en 1996 por aquel país.

La razón por la que la Princesa de Gales rechazaba las prendas Chanel, era debido a que recordaban la infidelidad del Príncipe Carlos con Camila Parker Bowles, esto lo platicó Brundson, luego de buscar el par ideal de zapatillas que acompañaran su icónico Versace a lo que Lady Di contestó: “No, no puedo usar C’s entrelazadas o dobles. Son Camilla y Carlos”

El día que Karl Lagerfeld llamó ‘estúpida’ a Lady Di

Pese a que Lady Di, respetaba el talento de Lagerfeld y lo valoraba, ella tenía cierta inclinación hacia otro tipo de piezas más conservadoras, con sello británico, algo que hubiera incomodado y hasta molestado al diseñador, ya que la princesa no optaba por piezas de marcas reconocidas a nivel mundial.

Pese a esas ‘diferencias’ Karl Lagerfeld asistió al funeral de Lady Di en 1997, pero 2006, el diseñador dejó a todos boquiabiertos cuando calificó a Diana Spencer como “Hermosa y muy dulce, pero estúpida”, esto, rápidamente se habría colocado entre las declaraciones más polémicas de quien fuera el sucesor de Coco Chanel.