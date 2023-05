¿Están en crisis? La verdadera razón por la que Ben Affleck no acompañó a JLo a la MET Gala

El lunes 1 de mayo, se vivió el evento más importante del mundo de la moda, la MET Gala, donde el público pudo disfrutar de las diferentes visiones de los diseñadores y las estrellas más destacadas para rendir un especial tributo al legado que Karl Lagerfeld dejó, abarcando un lapso de 1954 hasta 2019, el año en el que el diseñador murió.

Karl Lagerfeld: A Line of Beauty será una exposición en la que el público podrá apreciar más de cerca los dibujos del diseñador alemán y la evolución de los mismos, mostrando cómo es que lograban transformarse de algo tridimensional. Fuera de la espontaneidad y ese aire impresionista de su arte, el Káiser de la moda, tenía un lenguaje secreto con su equipo, quienes lograban leer y descifrar lo que trataba de decir a través de lo que plasmaba en el papel.

Es así, que muchos famosos como Dua Lipa, Gisele Bündchen, Penélope Cruz, Rihanna y hasta Kim Kardashian, ofrecieron al público su visión única para este magno evento, colocándose en la lista de mejores vestidas, pero, sin duda, quien no podía quedarse atrás es el ícono de la música y televisión, Jennifer López, la mujer más sensual de la velada.

Jennifer López brilló sola en la MET Gala 2023 ¿Por qué no fue Ben Affleck?

A sus 53 años, Jennifer López, dejó en claro que la sensualidad no está peleada con la edad, y con un escote pronunciado, la originaria del Bronx, deslumbró a todos con un vestido bicolor negro y un sutil rosado en su falda larga satinada, firmada por Ralph Lauren con un sombrero de Philip Treacy, corriendo a cargo su estilismo por Rob Zangardi.

Pero hubo una ausencia que era imposible de pasar desapercibida, y es que la cantante de ‘On The Floor’, llegó sola a la gala, a pesar de que se esperaba que llagara junto a su esposo Ben Affleck, aunque esto no fue así, de esta forma, a JLo le tocó brillar en solitario demostrando que no necesita de ningún hombre para mostrar su mejor faceta.

¿Por qué Ben Affleck no acompañó a Jennifer López a la MET Gala?

Aunque para muchos, esto representó una evidente crisis matrimonial, pues este sería la primera aparición de ellos como pareja en este magno evento, lo que terminó cancelándose, luego de que la ‘Diva del Bronx’ llegara aparentemente sola a la gala.

La verdadera razón por la que Benn Affleck no pudo acompañar a Jennifer López, no tiene absolutamente nada que ver con una crisis, simplemente que el actor tuvo otros compromisos laborales que le impedían trasladarse de Los Ángeles hasta Nueva York de último momento.

A pesar de ello, JLo no acudió sola como todos piensan, pues estuvo acompañada por su hermana Lynda López, viéndoseles juntas durante el after party de la MET Gala.