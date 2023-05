¿Kim qué? El ‘desplante’ a las Kardashians durante la Met Gala se hizo de la forma más inocente

El 2023, es un año que quedará en la memoria de la actriz de ‘The Last of Us’, Bella Ramsey, quien hizo su gran debut en la alfombra de la MET Gala, robándose el corazón de muchos gracias a su carisma y enterneciendo a todos cuando utilizó su cámara para capturar el momento que estaba viviendo.

Sin duda, Bella Ramsey sería uno de los grandes íconos que merecían una invitación al evento más importante del mundo de la moda, y la joven, de tan solo 19 años, asistió junto a su amigo y compañero Pedro Pascal, derrochando estilo con un conjunto de blazer y falda con un aire completamente genderless firmado por Thom Browne.

El conjunto completo, presentaba el característico estilo del diseñador de origen estadounidense, retomando la sastrería, y fue una reinvención que plasmaba los días de Karl Lagerfeld en Chanel, combinándolo con una camisa blanca y un beauty look de lo más simple compuesto por delineador plateado y cabello recogido por un chongo, todo a cargo del estilista Fabio Immediato.

Bella Ramsey ¿Hizo un desplante a las Kardashian?

Además de enternecer a todos con su cámara mientras estaba por entrar al evento, (esto incluye al guardia de seguridad, quien dedico un tierno gesto a la actriz), presumió un look adecuado para homenajear al káiser de la moda, pero esto no fue todo, pues una de sus respuestas sorprendió a todos cuando comentó algo sobre los miembros del clan Kardashian.

La joven protagonista de ‘The Last of Us’ se acercó con algunos de los reporteros que se encontraban en las escaleras del museo, fue entonces, que Bella Ramsey, admitió frente a las cámaras de Entertainment Tonight que le hacía falta ‘educarse más sobre las Kardashian’, pues no sabe nada sobre ellas.

Esto sucedió cuando la periodista le indicó que estaba justo detrás de ella Kylie Jenner, a lo que, con cierta duda, volteó la mirada la ex actriz de Game of Thrones y terminó admitiendo lo antes mencionado.

Las polémicas que envolvieron a los miembros del clan Kardashian durante la MET Gala 2023

Aunque mucho se dijo sobre su posible ausencia de la MET Gala 2023, Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner hicieron su entrada triunfal con looks que dejaron mucho que desear en el público, y es que más que un homenaje a Karl Lagerfeld, algunos lo interpretaron como una ‘vuelta a las raíces’ de la ex de Kanye West con su look Schiaparelli que recordaba a su paso por la revista Playboy.

En el caso de Kendall Jenner, su body de mangas extra largas tampoco gustó a algunos, pues, comentaron que era un tanto estrafalario. Por otro lado, acusaron a Kylie Jenner de no entender la temática y aparecerse con una capa de Jean-Paul Gaultier con un vestido rojo.