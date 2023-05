El conmovedor gesto de Pedro Pascal con Bella Ramsey en la alfombra roja de HBO

El pasado fin de semana, Pedro Pascal asistió a una fiesta de la serie The Last of Us, organizada por HBO en Los Ángeles. Durante la alfombra roja, el actor chileno posó junto a su coprotagonista en la serie, Bella Ramsey, y se pudo ver en un registro filtrado en redes sociales cómo él explicaba cómo controla la ansiedad en momentos como este.

“¿Sabes por qué (me pongo así)?”, a lo que ella pregunta “¿por qué?”. Según se ve en el video, Bella Ramsey imita la pose de Pedro Pascal, poniendo su mano en la boca del estómago, a lo que él le explica: “Porque mi ansiedad está justo aquí”. Es entonces cuando ella deja de sonreír y recuesta su cabeza en su hombro. Este gesto de camaradería entre los compañeros de reparto ha conmovido a los fans en redes sociales.

La ansiedad es una reacción normal del cuerpo ante situaciones estresantes o amenazantes. Sin embargo, cuando se convierte en algo frecuente y desproporcionado, puede convertirse en un trastorno que requiere tratamiento. Muchas personas utilizan diversas técnicas para controlar la ansiedad en situaciones como la que vivió Pedro Pascal en la alfombra roja, y poner la mano en la boca del estómago puede ser una de ellas.

Además de la conmovedora escena entre los actores, también llamó la atención el look elegido por Pedro Pascal para la ocasión. La revista Hola señaló que el actor había dejado atrás su estilo western y había optado por una bata en tono beige, acompañada de una camisa y pantalones en tela sedosa que parecían un pijama. Para darle un toque más sofisticado, completó el outfit con unos zapatos negros clásicos.