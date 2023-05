¡Dos sirenas se unieron! Jodi Benson hizo un cameo en ‘La Sirenita’ live-action: así fue

Este fin de semana se ha estrenado el live-action de ‘La Sirenita’, donde Halle Bailey es su protagonista, luego de que la elección de su actriz, provocara el debate de una serie de personas, que, al final, terminó cautivando a aquellos que se encontraban rejegos con la decisión de Disney.

La nueva cinta de la famosa casa productora, trae a sus fans, la icónica historia de la sirena ‘Ariel’, luego de presentarnos otros largometrajes en su versión live-action como ‘Mulán’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Maléfica’ y ‘La Cenicienta’, aunque algunos se mantuvieron por baja expectativa, se dice que la famosa princesa del mar ya está haciendo de cambiar de opinión al público más exigente aunque la última palabra la tiene cada persona.

Halle Bailey Jesse Grant / Getty Images for Disney (Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Y es que Disney se ha caracterizado por avivar la controversia, debido a sus elecciones no solo de personajes, tachándolos de inclusión forzada, sino de omitir algunos de los eventos o hasta temas musicales más icónicos de sus películas, por lo que poco a poco, estas producciones han adquirido algunos tintes de mala fama. Lo que no se puede negar, es el trabajo que la casa productora ha hecho en cada filme, y ‘La Sirenita’ no fue la excepción.

El cameo que hizo Jodi Benson en ‘La Sirenita’ live-action

Disney sorprendió a sus fanáticos con una icónica aparición en la nueva película de ‘La Sirenita’, esa misma que, durante muchos años, se ha colocado como una de las favoritas a través de las generaciones desde su estreno 1989 y hoy, con apenas unos días de su estreno, llega Halle Bailey para tocar los corazones de aquellos que quedaron enamorados de la película animada.

Jodi Benson y Halle Bailey Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

Alerta de spoiler, si aún no has visto la película, quizá sea mejor que esperes un poco a conocer más de este dulce encuentro, pero si no puedes con la curiosidad, aquí te contamos cómo se dio la conexión entre Jodi Benson, la ‘Sirenita original’ quien prestara su voz en la película animada y su nueva estrella Halle Bailey.

El encuentro de dos sirenas: Jodi Benson y Halle Bailey

Es en mitad de la película, que Jodi Benson revivió la emoción de aquellos amantes de la película animada, cuando, la actriz que prestara su voz a la princesa Ariel, hiciera una breve aparición en su nuevo filme.

La escena tiene lugar cuando Ariel ya ha logrado tener sus dos piernas humanas, dejando atrás su cola de sirena, es así que su encuentro con Jodi Benson se da mientras pasea en un mercado junto al príncipe Eric, cuando de pronto se cruzan con una vendedora que le ofrece un plato de comida junto a un tenedor, mismo que procede a usar como un peine.

El director de la película, Rob Marshall, explicó que la escena era “Literalmente como pasarle la antorcha a la nueva intérprete” pues recordemos que este objeto tiene un profundo significado para los dos personajes.